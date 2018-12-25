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كرة القدم: نضال باللطيف يدير اللقاء المؤجل بين اتحاد تطاوين والنادي الأفريقي

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:29 م
كرة القدم: نضال باللطيف يدير اللقاء المؤجل بين اتحاد تطاوين والنادي الأفريقي
صورة أرشيفية
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محمد وليد الجموسي
 
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تم تعيين الحكم نضال باللطيف لادارة اللقاء المؤجل لحساب الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بين اتحاد تطاوين والنادي الافريقي المقرر بعد غد الخميس بتطاوين بداية من الساعة الثانية بعد الظهر.

وسيساعد باللطيف في ادارة هذا اللقاء يامن الملولشي ووسيم عمارة.

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