ننشر عقوبات لجنة مسابقات القسم الثاني

قررت لجنة مسابقات القسم الثاني بالاتحاد المصري لكرة القدم، فرض عدة عقوبات، على عدد منالاندية واللاعبين عقب مناقشة تقارير الحكام والمراقبين للجولة الاخيرة من منافسات الدور الأول.

وحسب ما أعلنته اللجنة تقرر ما يلي :





-اعتماد نتيجة مباراة أبوقير للأسمدة وطنطا 2/ صفر لصالح طنطا، ونقل أول مباراة لأبوقير خارج ملعب.





- إيقاف يسري عز الدين مدرب أبوقير ثمانية أشهر وتغريمه سبعة آلاف جنيه لتعديه على حكم المباراة.





- إيقاف إبراهيم عبد الرحمن عامل المهمات بنادي أبوقير حتى نهاية الموسم وتغريمه خمسة آلاف جنيه لتعديه على الحكم.





- كما قررت رفع مذكرة للمدير التنفيذي للاتحاد لتحويل حسن عبد المنعم عضو مجلس إدارة أبوقير إلى لجنة القيم والأخلاق لضرب الحكم في وجهه.





- وقررت اللجنة توجيه الشكر للكابتن أحمد الكاس وفيصل عبد الرحيم وأحمد نبيل لتعاونهم مع الأمن في تأمين خروج طاقم الحكام عقب المباراة.





-توقيع غرامة على عامل المهمات بنادي تحرير أسوان قدرها ألف جنيه وإيقافه حتى نهاية الموسم لنزوله الملعب للاعتراض على الحكام في مباراة فريقه أمام المنيا، وتغريم نادي تحرير أسوان ألف جنيه لتكرار إيقاف المباراة من قبل الجهاز الفني والإداري.





- تغريم أبوطالب العيسوي المدير الفني للقناة ألف جنيه للإدلاء بتصريحات إعلامية وانتقاده لجنة المسابقات عقب مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا.





- إقامة مباريات ناديا المنصورة على ملعب نادي شربين بدلا من ستاد المنصورة لوجود إصلاحات بالملعب الرئيسي.





- إقامة جميع مباريات المجموعات الثلاث بدوري القسم الثاني في الساعة الثانية والنصف عصرا اعتبارا من الأسبوع الرابع عشر وحتى الأسبوع العشرين عدا المباريات التي تقام في التوقيت المسائي.