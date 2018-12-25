رئيس ميناء دمياط يوقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر بعد تنصيبه بساعات

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استهل الربان طارق شاهين عمله رئيسًا لهيئة ميناء دمياط بتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وبنك مصر، بغرض التحصيل الآلى للمدفوعات الخاصة بالخدمات والأنشطة ومستحقات هيئة الميناء عن طريق نقاط البيع الإلكترونية ( آلات POS ) والتى سيتم تعميمها على كافة نقاط التحصيل داخل الميناء والتى ستزود بعدد 14 آلة قابلة للزيادة.. وذلك فى إطار تفعيل خدمات الشباك الواحد.



وقال الربان شاهين أن البروتوكول سيتيح جودة التحصيل عن طريق بطاقات الدفع الإلكترونى بعد تعميم آلات ( POS ) والتى تعمل بنظام ( GPRS ) وتتميز بالسرعة الفائقة فى تحميل البيانات وذلك لقبول كافة أنواع البطاقات الإلكترونية داخل مصر.



وأضاف أن هيئة ميناء دمياط " فى إطار التوجه العام للدولة بتحصيل المدفوعات آليًا " لا تدخر وسعًا فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإستكمال التحول الرقمى لكافة الخدمات التى تقدمها الهيئة للعملاء.