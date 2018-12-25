رئيس ميناء دمياط يوقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر بعد تنصيبه بساعات
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:28 م
هند الشيال
Advertisements
Advertisements
استهل الربان طارق شاهين عمله رئيسًا لهيئة ميناء دمياط بتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وبنك مصر، بغرض التحصيل الآلى للمدفوعات الخاصة بالخدمات والأنشطة ومستحقات هيئة الميناء عن طريق نقاط البيع الإلكترونية ( آلات POS ) والتى سيتم تعميمها على كافة نقاط التحصيل داخل الميناء والتى ستزود بعدد 14 آلة قابلة للزيادة.. وذلك فى إطار تفعيل خدمات الشباك الواحد.
وقال الربان شاهين أن البروتوكول سيتيح جودة التحصيل عن طريق بطاقات الدفع الإلكترونى بعد تعميم آلات ( POS ) والتى تعمل بنظام ( GPRS ) وتتميز بالسرعة الفائقة فى تحميل البيانات وذلك لقبول كافة أنواع البطاقات الإلكترونية داخل مصر.
وأضاف أن هيئة ميناء دمياط " فى إطار التوجه العام للدولة بتحصيل المدفوعات آليًا " لا تدخر وسعًا فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإستكمال التحول الرقمى لكافة الخدمات التى تقدمها الهيئة للعملاء.
وقال الربان شاهين أن البروتوكول سيتيح جودة التحصيل عن طريق بطاقات الدفع الإلكترونى بعد تعميم آلات ( POS ) والتى تعمل بنظام ( GPRS ) وتتميز بالسرعة الفائقة فى تحميل البيانات وذلك لقبول كافة أنواع البطاقات الإلكترونية داخل مصر.
وأضاف أن هيئة ميناء دمياط " فى إطار التوجه العام للدولة بتحصيل المدفوعات آليًا " لا تدخر وسعًا فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإستكمال التحول الرقمى لكافة الخدمات التى تقدمها الهيئة للعملاء.
Advertisements
المزيد عن: مصر اخبار اتخاذ الإجراءات
- ميناء دمياط ينفذ مناورة لمواجهة الحرائق.. (صور)
- بروتوكول تعاون بين ميناء دمياط ومكتبة مصر العامة (صور)
- شركة إسبانية تزور ميناء دمياط لتطوير المعدات (صور)
- "ميناء دمياط" تستعرض خطتها لدعم مركزها التنافسي بورشة عمل ببورسعيد
- ميناء دمياط يستقبل اثنين من أحدث أوناش الحاويات في العالم
- تفاصيل الاجتماع الشهري لممثلي الشركات مع رئيس هيئة ميناء دمياط (صور)
- ميناء دمياط يوقع بروتوكول مع "الضرائب" لتحصيل القيمة المضافة على نقل البضائع
- لأول مرة.. توقيع بروتوكول تعاون بين ميناء دمياط ومصلحة الضرائب
- رئيس هيئة ميناء دمياط يكشف تفاصيل وأهمية بروتوكول التعاون مع مصلحة الضرائب