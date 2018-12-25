الجمهور يتفاعل مع "ساندي مراد" على نغمات "فيها حاجة حلوة" (فيديو)
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:26 م
حسام زيدان
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تفاعل جمهور الحاضرين في حفل إطلاق الميداليات التذكارية للعائلة المقدسة مع ساندي مراد، مرنمة كنيسة مار جرجس هليوبوليس مصر الجديدة، والتي قامت بأداء لأغنية فيها حاجة حلوة على هامش الحفل.
وتأتي الأغنية حسب تقديم ساندي لها تعبيرًا عن الوحدة بين جناحي الأمة، والذين في كل موقف تظهر مصريتهم وتآخيهم تحت ظلال الوطن، جاء ذلك على هامش احتفالية وزارة الآثار ومصلحة سك العملة صباح اليوم بإصدار الميداليات التذكارية التي تسجل أماكن مسار العائلة المقدسة، بقصر المانسترلي في منطقة منيل الروضة.
يذكر أن مسار العائلة المقدسة في مصر والذي يمثل أحد أهم معالم الآثار القبطية في مصر، وهو المسار الذي شهد دخول السيدة مريم العذراء، والمسيح عليه السلام طفلًا، ويرافقهم يوسف النجار، وقد زارت العائلة عدد من الأماكن، والتي صارت أماكن مقدسة لدى المصريين، ثم سُجلت كأماكن أثرية وتراثية.
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