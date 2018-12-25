عاجل.. بيان هام من الخارجية يهم كل طالب مصري
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:26 م
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أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين الراغبين في الدراسة بالخارج بضرورة توخي الحذر عند التعامل مع وسطاء استقدام الطلبة، والتأكد من بيانات الجامعات الأجنبية المقرر التحاقهم بها، مع مراعاة شروط الالتحاق وصحة إجراءات القيد في تلك الجامعات، فضلا عن التأكد من إمكانية اعتماد الشهادات الدراسية التي سيحصلون عليها من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
جاء ذلك في إطار متابعة وزارة الخارجية لأحوال الطلاب المصريين الدارسين في الخارج، وما تلاحظ من ازدياد لحالات الاحتيال التي يتعرضون لها من قبل وسطاء استقدام الطلبة أو الأشخاص الذين يدعون أنهم ممثلون للجالية المصرية بالخارج، كما تدعو وزارة الخارجية الطلاب المصريين الدارسين في الخارج للحذر من التعامل مع أي أشخاص يدعون أنهم ممثلو كيانات أو جهات مجهولة، والذين يسعى بعضهم إلى استغلال وتضليل الطلاب.
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