هل يلتحق يوسف المساكني بفريق برايتون الأنجليزي؟
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:26 م
محمد وليد الجموسي
Advertisements
Advertisements
تحدث موقع 'قول' الأنجليزي، عن انتقال محتمل للدولي التونسي يوسف المساكني إلى فريق برايتون الأنقليزي،وفي صورة حصول اتفاق فإن الانتقال سيكون في شكل إعارة إلى نهاية الموسم.
Advertisements
- الترجي يقترب من ضم صفقة العمر قبل مواجهة الأهلي
- تقارير.. رياض محرز ينتقل لصفوف برشلونة
- يوسف المساكني يقود الحلم التونسي
- صفقة القرن بالزمالك.. من سيكون اللاعب السوبر المنضم للقلعة البيضاء؟
- الأهلي يبحث التعاقد مع يوسف المساكني لخلافة عبد الله السعيد
- رسميًا.. يوسف المساكني خارج مونديال روسيا
- حوار – يوسف المساكني: سأصبر حتى مونديال 2022 لتحقيق حلم العمر.. وصلاح مثال للاعب العربي المميز
- يوسف المساكني في روسيا لمساندة زملائه في المنتخب
- يوسف المساكني يعود الى التمارين مع فريقه الدحيل القطري
- المساكني في طريقة للدوري الإنجليزي الممتاز