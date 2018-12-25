هل يلتحق يوسف المساكني بفريق برايتون الأنجليزي؟

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تحدث موقع 'قول' الأنجليزي، عن انتقال محتمل للدولي التونسي يوسف المساكني إلى فريق برايتون الأنقليزي،وفي صورة حصول اتفاق فإن الانتقال سيكون في شكل إعارة إلى نهاية الموسم.

