ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هل يلتحق يوسف المساكني بفريق برايتون الأنجليزي؟

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:26 م
هل يلتحق يوسف المساكني بفريق برايتون الأنجليزي؟
صورة تعبيرية
طباعة
Advertisements
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
تحدث موقع 'قول' الأنجليزي، عن انتقال محتمل للدولي التونسي يوسف المساكني إلى فريق برايتون الأنقليزي،وفي صورة حصول اتفاق فإن الانتقال سيكون في شكل إعارة إلى نهاية الموسم.
Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018/2019
الرائد
-
x
17:00
-
التعاون