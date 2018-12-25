المصري يفاوض أحمد شكري وكوفي للتجديد

دخل مسئولو نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، في مفاوضات جادة مع أحمد شكري ومحمد كوفي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم من أجل تجديد تعاقدهما خلال المرحلة المقبلة.

ويرغب الجهاز الفني الجديد بقيادة إيهاب جلال المدير الفني في الحفاظ على قوام فريقه الأساسي خلال المرحلة المقبلة، خاصةً أن الثنائي يعد من القوة الضاربة للفريق بالسنوات الماضية.

وطالب الثنائي تأجيل أمر التجديد، لوقت لاحق لحين الانتهاء من مباريات الفريق المقبلة، حيث يسعى كوغي وشكري، للرحيل بنهاية العام الجاري، خاصةً بعد مغادرة حسام حسن المدير الفني السابق.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الثنائي بنهاية الموسم الجاري ويحق لهما التوقيع لأي فريق يرغبا في الرحبل إليه يناير المقبل.

ويستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة سموحة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات الدور الثاني للدوري المصري الممتاز.