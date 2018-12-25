حقيقة اتهام ميمي شكيب بإدارة شبكة دعارة

تزوجت من الفنان سراج منير التى قدمت معه ثنائيات رائعة فى أشهر الأفلام ، ومنها "الحل الأخير" عام 1937 و”بيومى افندى عام 1949 و"نشالة هانم" عام 1953 و"ابن ذوات" و"كلمة الحق" عام 1953م، واستمر زواجهم طوال 15 عاما حيث توفى الفنان سراج منير فى عام 1957 م، ورفضت أن تتزوج بعد رحيله.









البراءة كانت بمثابة رد الاعتبار للفنانة ميمى شكيب ، ولكنها تأثرت كثيراً بعد كل ماحدث معها، فضلا عن ابتعاد المنتجون عنها ولم يقدم لها أى أعمال فنية، مما أصابها بحالة نفسية سيئة اضطرت معها للدخول إلى أحد المستشفيات لتتلقى العلاج والتأهيل النفسى، وبعد كل هذه المعاناة التى شهدتها فضلت أن تقضى حياتها فى منزلها، حتى وجدت مقتولة عام 1982 م، فى ظروف غامضة بعد قيام شخص مجهول بإلقائها من شرفة منزلها.