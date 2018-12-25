مبارتان في إنطلاق الدور الثاني بمجموعة القاهره للممتاز "ب"
تقام غداً الاربعاء في الثالثه عصرا مبارتان في افتتاح الجولة 14 للمجموعه الثانية من دوري الممتاز "ب" حيث من المقرر أن يلتقي فريق سيراميكا كليوباترا وصيف المجموعة بقيادة رمضان السيد صاحب الـ 26 نقطة مع فريق بورتو السويس الذي تيواجد في المركز العاشر بقيادة اشرف توفيق برصيد 13 نقطة.
ومن المقرر أن تقام المباراة في الثالثة عصراً على ملعب المقاولون العرب، وفي نفس التوقيت يستضيف فريق جمهورية شبين نظيره فريق القناة على ملعب جامعة المنوفية في موقعة مرتقبة لأهمية اللقاء لكلا الفريقان.
ويحتل الجمهورية المركز الثامن بقيادة محمد عامر برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد القناه بالمركز الرابع بقيادة ابو طالب العيسوي برصيد 24 نقطة.
- ترتيب المجموعة الأولى :
1-كوكا كولا 27 نقطة
2-سيراميكا26 نقطة
3- الترسانه 25 نقطة
4- القناه 24 نقطة
5- إف سي مصر 24 نقطة
6- الشمس 18 نقطة
7- المريخ 17 نقطة
8- جمهورية شبين 17 نقطة
9- النصر 14 نقطة
10-بورتو 13 نقطة
11- منتخب السويس 12 نقطة
12- دمياط 12 نقطة
13- الزرقا 10 نقاط
14- أبى صقل نقطتين
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