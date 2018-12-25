مبارتان في إنطلاق الدور الثاني بمجموعة القاهره للممتاز "ب"

تقام غداً الاربعاء في الثالثه عصرا مبارتان في افتتاح الجولة 14 للمجموعه الثانية من دوري الممتاز "ب" حيث من المقرر أن يلتقي فريق سيراميكا كليوباترا وصيف المجموعة بقيادة رمضان السيد صاحب الـ 26 نقطة مع فريق بورتو السويس الذي تيواجد في المركز العاشر بقيادة اشرف توفيق برصيد 13 نقطة.



