في ذكرى ميلادها.. تعرف على حفيدة نعيمة الصغير التي مثلت في السينما والمسرح

تمر اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نعيمة الصغير، الملقبة بأشهر شريرة في السينما المصرية، وهي من مواليد الإسكنرية عام 1931، وكانت تحلم بأن تصبح مطربة في بداية حياتها، وبدأت مشوارها الفني بالمشاركة في فيلم "اليتيمتان" وجسدت من خلاله دور مطربة.





والكثير لا يعرف أن لنعيمة الصغير، حفيدة تدعى "عبير الصغير" خاضت المجال الفني لفترة، وهي وهي من مواليد 15 مارس عام 1965، وبدأت نشاطها الفني فى بداية التسعينيات وعملت بالمسرح والسينما وأدت أدوارا ثانوية مساعدة، ومنها فيلم "مجانين على الطريق" 1991 و "سفاح فى مدرسة المراهقات" 1992 و " البحر بيضحك ليه" 1995 و "خالي من الكوليسترول" 2005 و"الغرقانه" عام 1993 مع نبيلة عبيد.