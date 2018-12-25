ضبط "سفاحين" قتلا عاملا ومزارعا وشرعا في قتل آخر بالبحيرة

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نجحت أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، في ضبط شخصين قاما بقتل آخرين والشروع في قتل آخر لخلافات بينهما.



وتبلغ لقسم شرطة النوبارية بالبحيرة من المواطن "أحمد. ح. ع " سن 19، عامل، ومقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط بقيام كل من: "منير. ع. ح" سن 49 عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا، و"يوسف. أ. س" سن 54 مزارع ومقيم بالحوامدية الجيزة، وحاليًا بالنوبارية، باصطحابه وكل من: "سريع. ر. م" سن 17 عامل ومقيم بديروط أسيوط، "أحمد. أ. ش" سن 17 عامل ومقيم بديروط أسيوط، بزعم تحميل سيارة دواجن بناحية الطريق الصحراوي دائرة القسم، وحال سيرهم قدما لهم علب عصير وفور تناول زميليه له شعرا بحالة إعياء وقئ وسقطا مغشيًا عليهما وتمكن من الفرار منهما نظرًا لتناوله كمية قليلة من العصير وعلل ذلك للانتقام منهم لعدم استضافتهم للمتهمين بالسكن الخاص بهم.



وعقب تقنين الإجراءات تنسيقا وقطاع الأمن العام تم استهداف المتهمين بمحال إقامتهما والأماكن التي يترددان عليها والمحتمل هروبهما بها حيث أسفرت الجهود عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بتحريض من "ناصر. ف. س" مقيم بذات القرية، وأضافا بتخلصهما من جثتي العاملين بدفنهما بالرمال بناحية طريق وادي النطرون العلمين دائرة القسم، وأرشدا عن مكان الجثتين وعثر بجوراهما على فوارغ علب العصير.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق جارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

