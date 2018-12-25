السيارة الأكثر مبيعا هذا العام.. متاحة الآن في مصر بسعر 300 ألف جنيه

تعرف على السيارة الأكثر مبيعا عام 2018

حصلت سيارة تويوتا "كورولا" على المركز الأول في قائمة أكثر السيارات مبيعًا على مستوى العالم في 2018، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية".





وتمكنت الشركة اليابانية من تسويق نحو 900 ألف نسخة من "كورولا" التي تنتمي إلى فئة السيارات السيدان العائلية الصغيرة في مختلف الأسواق.





وتوفر تويوتا إيجيبت أيقونتها "كورولا" لعملاء السوق المصري بأربع فئات مختلفة التجهيزات، وجميعها مزود بمحرك من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصان.





وتتيح الشركة لعملائها في مصر الاختيار بين نوعين من نواقل الحركة، الأول يدوي من 6 سرعات والثاني أوتوماتيك بتقنية CTV من 7 سرعات.





مميزات سيارة تويوتا "كورولا"

وتتميز السيارة بعدد من وسائل الأمان أبرزها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي وستائر هوائية جانبية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ومثبت سرعة، نظام مراقب ضغط الإطارات.





سعر سيارة تويوتا "كورولا"

وتبدأ الأسعار الرسمية للفئة الأولى من "تويوتا كورولا" موديل 2018 من 300.000 جنيه، وتصل إلى 463.000 لأعلي فئة .





أما موديل 2019 من كورولا والذي كشفت تويوتا إيجيبت عنه مؤخرًا فيأتي بأربع فئات أيضاً، ولكن جميعها مزود بناقل حركة أوتوماتيك.





أسعار الفئة الأولى من كورولا 2019

وتبدأ أسعار الفئة الأولى من كورولا 2019 من 321.000 جنيه، والفئة الثانية بـ361.000 جنيه، والثالثة بـ418.000 جنيه ، بينما تصل أسعار الفئة الأعلى إلى469.000 جنيه.





كانت تويوتا موتور كورب العالمية، كشفت رسميًا في نوفمبر الماضي عن الجيل الثاني عشر من أيقونتها "كورولا"، التي تختلف بشكل كبير عن الجيل الأقدم من السيارة على مستوى الشكل الخارجي والمقصورة الداخلية والقدرة الميكانيكية.





وأكدت الشركة أن "تويوتا كورولا" الجديدة ستقدم داخل الاتحاد الأوروبي بخيارين من المحركات، الأول سعة 1.6 لتر بقوة 132 حصان بمتوسط استهلاك 5,8 لتر لكل 100 كم، ويرتبط بناقل يدوي من 6 سرعات أو CVT أتوماتيكي.





أما الخيار الثاني يتمثل في منظومة دفع هجين مكونة من محرك سعة 1.8 لتر بقوة 122 حصان مع معزز كهربائي لا يحتاج للشحن، ويبلغ متوسط استهلاك هذه النسخة من الوقود لتر لكل 100 كم.





وأشار الصانع الياباني إلى أن السيارة الجديدة توفر لسائقها مستوى أفضل من القيادة وراحة أكثر مع مركز جاذبية أكثر إنخفاضًا, مع هيكل أكثر صلابة بنسبة 60%, ونظام تعليق خلفي جديد متعدد الوصلات.





يذكر أن تويوتا كشفت عن أيقونتها " كورولا" لأول مرة في عام 1966، واستطاعت على مدار أكثر من 50 عامًا أن تحقق نجاحات غير مسبوقة ، ومنذ عام 1997تتصدر "كورولا" قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في التاريخ.