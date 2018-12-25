هاني عادل يفتح النار على فاركو: لماذا كل هذا التعسف؟!

ناشد هاني عادل الظهير الأيمن لفريق فاركو المشارك في دوري القسم الثاني، إدارة النادي بعدم الوقوف أمام مستقبله الكروي.





وفي تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" قال اللاعب إن النادي رفض رحيله نهائي أو على سبيل الإعارة.





وأضاف أنه شبه مجمد حيث لا يشارك في المباريات وتم توقيع خصومات عليه ولم يحصل علي مستحقاته، مطالبا النادي بالسماح له بالرحيل في الإنتقالات الشتوية، مستغربا حالة التعسف من النادي رغم أن تاريخه في النادي مشرف، حيث شارك الموسم الماضي في 27 مباراة، وهذا الموسم 8 مبارايات، وشارك مع جميع المدربين الأجانب والمصريين





وكان فاركو قد تلقي فاكسا من فريقي طنطا والترسانة بالمطالبة بالحصول علي خدمات اللاعب بالميركاتو الشتوي.





وأبدي اللاعب ميولا حينها للانتقال لصفوف الفريق الطنطاوي خاصة أنه كان ناديه السابق، كما أنه مقبل علي حفل زفاف خلال ال3 شهور المقبلة.