حسن راتب: افتقد الشيخ الشعراوى.. وربنا يعين وزير التموين.. وسياسيات "طارق عامر" المالية بحاجة للحوار.. وزير النقل يجمع بين الثقافة والعلم.. و"التخطيط" أغفلت ملف التعاونيات.. و"تسويق السياحة" عاوز شغل.. وصالونى تلبية لنداء الرئيس السيسى لتجديد الخطاب الدينى.. وسيدنا الحسين رأس الحكمة وسيد شهداء أهل الجنة..ويدعو لعودة المدارس الفكرية.. وإعادة القيم الإنسانية لمهنة الصحافة.. ويكشف كواليس كتابه الجديد "مهاجر إلى الشرق".





فى حوار خاص لبرنامج "90 دقيقة" الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، على شاشة "المحور"، كشف الدكتور حسن راتب رئيس مجلس امناء جامعة سيناء، العديد من أسراره وحياته الشخصيه، مؤكدًا أنه يفتقد لعدد من أصدقاء والأعزاء إلى قلبه ممن رحلوا عن عالمنا، وعلى رأسهم، حسن عباس زكى والشيخ محمد متولى الشعراوى، والدكتور عبد العزيز حجازى، وأخواته البنات.





ويؤكد: وزير النقل يجمع بين الثقافة والعلم.. وربنا يعين وزير التموين





ووجه رسالته إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أكد فيها أن خطتها للتنمية 2030 أغفلت ملف التعاونيات، حيث أن الحركة التعاونية لم تأخذ النصيب الكافى، مضيفًا أن وزارات التخطيط والزراعة والرى يجب أن تكون من ضمن الوزارات السيادية.





كما أشاد بالمهندس هشام عرفات وزير النقل، قائلًا :"رجل أحبه وفيه صلاح وطيبة، وأتمنى أن أدعوه فى صالون نتحدث عن سلوك الإنسان فى النقل العام وثقافة ركوب المترو والأتوبيس وسيكون ضيفى فى الصالون القادم إذا قبل دعوتى.. إنه يعمل بمجهود وجهد كبير جدًا، ورجل مثقف يجمع ما بين الثقافة والعلم والدين".





وواصل :"الدكتور رانيا المشاط وزيرة السياحة ربنا يعينها، الحمدالله بدأت السياحة فى العودة، لكن بحاجة لجهود المنظمات والكيانات السياحية وإعادة تسويق السياحة التى بحاجة لشغل شوية، أما الدكتور على مصيلحى وزير التموين فهو رجل أحبه ويجمعنى به صداقة ومعرفة وطيدة، ومازالت هذه الصادقة مستمرة، وهو يتحمل مسئوليات وتحديات ضخمة، فهو مسئول عن غذاء 100 مليون مواطن.. ربنا يعينه على ما تحمل".





وتحدث عن طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قائلًا إنه رجل عالم وجيدن وأوجد نوع من الاستقرار النسبى فى الاستثمار، ولكن نحن نحتاج مناقشات تربط ما بين النظرية والتطبيق وبين رجال الأعمال والصناع والبنك المركزى وحركة البنوك، فالإدارة الرشيدة هى التى تتنبأ بالمشكلة وتعمل على حلها، ولذا فالسياسيات المالية بحاجة للحوار.





حسن راتب: والدى هو المهندس الحقيقي لحياتى الثقافية وأكبر مكافئة للقراءة 5 جنيه





وقال الدكتور حسن راتب، ان والده كان هو المهندس الحقيقى لحياته الثقافية حيث كان يقتطع من راتبه لشراء الكتب، وكان هذا الأمر يسبب مشاكل مع الوالده لكن هذه الكتب هى من شكلت حياته الثقافية.





وذكر أنه احترف القراءة، ووالده كان يناقشه فيما يقرأ بشكل دائم، معربًا عن حزنه لغياب القراءة عن كثير من أبنائنا وبناتنا اليوم، مضيفًا :" قرأت فقهه السنة خلال مرحلة الثانوية بالكامل، وحصلت على 3 جنيهات، وأكبر مكافئة حصلت عليها بخصوص القراءة من والدى كانت خمسة جنيهات وذلك خلال الستينيات".





وأوضح أنه قرأ للعديد من العارفين والصالحين والمفكرين، أمثال الشيخ محمد متولى الشعراوى، والدكتور عبدالعزيز حجازى الذى اعتبره واحد من أهم الشخصيات التى شكلت تكوينى الثقافى والفكرى، مؤكدًا أن الثقافة في مصر تعانى من مشاكل متعددة تبدأ أولا في إعداد المدرس وهو المربى.





حسن راتب: على الامة استنهاض عزيمتها لمواجهة الارهاب والتطرف





وطالب الدكتور حسن راتب رئيس مجلس امناء جامعة سيناء، بضرورة استنهاض عزيمة الامة لمواجهة الارهاب التطرف الذى توغل فى العديد من الشباب الصغار، مشددة على ضرورة عودة المدارس الفكرية لما لها أثر كبير ملموس على الجيل السابق.





كما شدد راتب على ضرورة زرع القيم الإنسانية للعاملين بمهنة الصحافة، مطالبا بتحمل الصحفى والمذيع أمانة الكلمة، وإعادة القيم الإنسانية لمهنة الصحافة، وأن يتحمل الصحفى والمذيع أمانة الكلمة.





وأشار إلى أنه سيصدر كتاب قريبا بعنوان "مهاجر إلى الشرق"، حيث إلى يعكف حاليا على كتاب آخر بعنوان "المنظومة التعاونية فى الدولة العصرية".





وعن سيدنا الحسين، قال: "سيدنا الحسين سيد شهداء أهل الجنة، كان رأس الحكمة، وخاصة فى كلماته حينما طُلب منه منح البيعة ليزيد ابن معاوية، وكان حاكم المدينة الوليد"، مضيفًا :"صالونى الخاص تلبية لنداء الرئيس لتغيير شكل الخطاب الدينى، وهذه هى القوة الناعمة".