تاجيل إعادة إجراءات محاكمة 120 متهما بـ"الذكرى الثالثة للثورة" لـ14 يناير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، سماع مرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 120 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة" على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن 10 سنوات، وذلك لجلسة 14 يناير المقبل لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية.





صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشاريين عفيفي عبد الله المنوفي وخالد نصار وسكرتارية حسام عبد الرسول.





وكانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.









جدير بالذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ15 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما غيابيا "بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتي شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.