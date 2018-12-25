تعرف على مزايا تحديث متصفح Firefox Focus الجديدة

كشفت شركة "موزيلا" عن تحديث جديد لمتصفح Firefox Focus الجديد لتحسين ميزة منع تعقب المستخدمين خلال تصفحهم لشبكة الإنترنت.





كما أطلقت الشركة هذه الميزة ليتمكن أولئك الذين يستخدمون المتصفح على نظام الأندرويد، من تحديد الناشرين الذين يريدون مشاركة البيانات معهم بشكل فردي، على أن يحذرهم المتصفح أيضا من سبب وصولهم إلى محتوى محفوف بالمخاطر.





وكانت موزيلا قدمت مؤخرا ميزة منع التعقب المحسنة على المتصفح Firefox لأجهزة الكمبيوتر، والتي توفر للمستخدمين خيار لضبط خصوصيتهم على الإنترنت، إذ سيتمكن مستخدمو Firefox Focus من تحديد ما إذا كانوا يريدون حظر جميع ملفات " الكوكيز" على موقع الويب، أو عدم الاحتفاظ بملفات تعريف الارتباط على الإطلاق.





وكذلك هناك ميزة جديدة لمستخدمي Firefox Focus على منصة iOS، وهي ميزة عرض اقتراحات البحث، والتى تم إصدارها لأول مرة على منصة الأندرويد في شهر أكتوبر.