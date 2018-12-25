البورصة تخسر 4.5 مليار جنيه بختام جلسة الثلاثاء
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 02:54 م
نيفين سمير
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انهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء ، منتصف الأسبوع ، على تراجع جماعي لمؤشراتها مضغوطة بمبيعات العرب والأجانب ، ومتأثرة بدخول معظم المستثمرين خاصة الاجانب فى اجازات اعياد الميلاد ، مما يضعف من احجام السيولة اليوم.
جلسة البورصة اليوم
رأس المال السوقي
خسر رأس المال
السوقى للبورصة المصرية اليوم نحو 4.5 مليارجنيه، ليصل إلى مستوى 727 مليارجنيه مقارنة
بإغلاق عند 731,50 مليار جنيه بالجلسة السابقة.
البورصة المصرية
مؤشرات البورصة المصرية
وعلي صعيد مؤشرات البورصة المصرية فقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 12670.63 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 669.81 نقطة، وأنخفض مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.34% محققا مستوى 1670.16نقطة
البورصة اليوم
التداولات
وسجلت قيم التداولات
للبورصة المصرية اليوم نحو 380 مليون ، من خلال تداول 95 مليون سهم، بتنفيذ 16.2
مليون عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 166شركة مقيدة، ارتفع منها 47سهمًا،
وتراجعت أسعار 72 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 47 سهمًا أخرى.
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