البورصة تخسر 4.5 مليار جنيه بختام جلسة الثلاثاء

انهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء ، منتصف الأسبوع ، على تراجع جماعي لمؤشراتها مضغوطة بمبيعات العرب والأجانب ، ومتأثرة بدخول معظم المستثمرين خاصة الاجانب فى اجازات اعياد الميلاد ، مما يضعف من احجام السيولة اليوم.





التداولات





وسجلت قيم التداولات للبورصة المصرية اليوم نحو 380 مليون ، من خلال تداول 95 مليون سهم، بتنفيذ 16.2 مليون عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 166شركة مقيدة، ارتفع منها 47سهمًا، وتراجعت أسعار 72 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 47 سهمًا أخرى.