أول تعليق أممي على الهجوم المسلح داخل الخارجية الليبية

أصدر المبعوث الأممي إلى ليبيا، اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر، أول تعليق أممي على الهجوم المسلح على مقر وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس.

وقال غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا في بيان رسمي: "لن نقبل المساس بأي مؤسسة رسمية".

وتابع "سنعمل مع الشعب الليبي لمنع الإرهابيين من تحويل ليبيا لملاذ ومسرح لإجرامهم الأعمى".

وأكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا إدانته واستنكاره للهجوم الذي استهدف وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس، صباح اليوم الثلاثاء، مؤكدا أنه سيواصل العمل مع الشعب الليبي لمنع الإرهابيين من تحويل البلاد لملاذ ومسرح لإجرامهم.

وقال سلامة "لن ينال الإرهاب من قرار الليبيين بالسير نحو بناء الدولة ونبذ العنف.. لن نقبل بالمساس بأي مؤسسة رسمية لاسيما من الجماعات الإرهابية وسنعمل مع الشعب الليبي لمنعهم من تحويل ليبيا لملاذ ومسرح لإجرامهم الأعمى"، متابعا "مثل هذا الهجوم الذي يستهدف مؤسسات الدولة يمثل اعتداء على جميع الليبيين".

وأصدرت بعثة الأمم المتحدة بيانا تستنكر فيه بأشد العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي طال مبنى وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس، موضحة أن سلامة اتصل بالمسؤولين للتنديد بالعمل الإرهابي وحثهم على بذل المزيد من الحماية للمؤسسات العامة.

ولفت البيان "تتابع البعثة مع السلطات في طرابلس مجريات الأمور، وفريقها على تواصل مستمر لتقديم الدعم اللازم في مواجهة تداعيات هذا الهجوم المؤسف".