على غرار دوري الأمم الأوروبية.. الكاف يستقر على إطلاق دوري الأمم الإفريقية
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 02:48 م
محمد الصو
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استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد على استنساخ بطولة جديدة تُدعى كأس الأمم الإفريقية، أسوةً بدوري الأمم الأوروبية والذي تم إطلاقه في العام الجاري.
وتُقام البطولة بنظام الذهاب والإياب بين كل المنتخبات المشاركة والتي ستكون بمشاركة 36 منتخبَا، على أن يتم إطلاق مبارياتها في أغسطس المقبل.
ويعلن الكاف في وقت قريب إطلاق دوري الأمم الإفريقية، بمشاركة 36 منتخبًا يتم تقسيمها إلى 4 مستويات تُلعب بنظام الذهاب والإياب على غرار دوري الأمم الأوروبية.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن البطولة رسميًا يوم الجمعة المقبل، على هامش قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا وملحق الكونفدرالية الإفريقية، والتي ستقام فعاليتها بالقاهرة.
ويتنافس في دوري أبطال إفريقيا من مصر كلًا من الأهلي بعد الإطاحة بفريق جيما أبا حيفار الإثيوبي، والإسماعيلي عقب الفوز على القطن الكاميروني.
فيما يشارك بالكونفيدرالية من مصر، الزمالك بعد نجاحة في إقصاء القطن التشادي، بينما خرج المصري البورسعيدي من البطولة على يد ساليتاس إف سي البوركيني.
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