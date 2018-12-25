أصاب السندريلا بالاكتئاب وتوفى في نفس يوم سيد مكاوي.. علاقة صلاح جاهزين بنجوم للفن

ألهمته ثورة 23 يوليو عام 1952م، فخلد بكلماته قائدها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وأصابته هزيمة النكسة عام 1967م بالإحباط، الذي عبر عنه في أشهر أعماله "الربعايات" والتي يعتبرها الكثير أقوى ما أنتجه فنان معاصر، إنه الشاعر صلاح جاهين، اللي برهن أن العمر مجرد رقم، وأن النجاح هو مش يصنعه القلب والعقل معاً.

ويحل اليوم الثلاثاء، الموافق 25 من ديسمبر الجاري، ذكرى ميلاد الشاعر الكبير صلاح جاهين، وفي السطور التالية يستعرض " الفجر الفني " علاقة "جاهين" بأهم نجوم التمثيل والغناء في العالم العربي، وكيف جمعت الصداقة بينه وبينهم حتى رحل عن عالمنا.





سعاد حسني

"الآن مات والدي ورفيق مشواري الفني وصديقي الغالي"، كلمات عبرت بها الفنانة الراحلة سعاد حسني، عن حزنها بعد وفاة صلاح جاهين، الذي جمعته بها صداقة نادرة وعلاقة عمل أنتجت عدد من الأعمال الفنية الناجحة، فسعاد حسني اعتبرته بمثابة الأب الروحي لها، وأصابها رحيله باكتئاب شديد استمر لعدة أشهر حتى أجبرها الأطباء على تناول أدوية مضادة للاكتئاب.





قدمت السندريلا سعاد حسني فيلم "خلي بالك من زوزو" و"أميرة حبي أنا" و"المتوحشة" من سيناريو وحوار صلاح جاهين، ويعتبرو من أشهر الأفلام في تاريخ السينما المصرية، وأقنعها "جاهين" بالاشتراك مع الفنان أحمد زكي في بطولة المسلسل التليفزيوني "هو وهي"، وغنت التلميذة كلمات أستاذها في أغنية "صباح الخير يا مولاتي"، التي ما زالت تذاع احتفالا بعيد الأم حتى الآن.









عبدالحليم حافظ

من منا لا يعرف أغنيات "صورة، يا أهلا بالمعارك، وإحنا الشعب" التي غناها العندليب الراحل عبدالحليم حافظ، من كلمات الشاعر صلاح جاهين، فكانت كلمات جاهين وصوت عبدالحليم نبض الشارع المصري وتمجيدا للرئيس جمال عبدالناصر قائد ثورة يوليو 1952م، وكان رحيل عبدالناصر عام 1970م، مصدر اكتئاب شديد لصلاح جاهين لم يستطع بعده استعادة توهجه وتألقه الفني مرة أخرى.





ومن أبرز المواقف الكوميدية التي جمعت بين عبدالحليم حافظ وصلاح جاهين، استنجاد شقيقته بـ"حليم" بعد تغيب جاهين عن منزله شهرا كاملا دون أن يعرف أحد مكانه، فقال لها: "اذهبي وسوف يعود صلاح غدا"، ولم يجد "حليم" طريقة أفضل من توجيه رسالة لصديقه جاهين، نشرت كمانشيت رئيسي على صفحات جريدة الأهرام وقتها، وجاء بها: "ارجع يا صلاح أهلك بيدوروا عليك"، واستجاب جاهين لنداء صديقه وعاد من عزلته في الأسكندرية.





أحمد زكي

اسم آخر انضم إلى قائمة النجوم الذين جمعتهم صداقة قوية بشاعر الشعب صلاح جاهين، وهو النجم الراحل أحمد زكي، الذي ربطته علاقة "عشق" بجاهين، بحسب وصفه، وقال النجم الأسمر أيضا عن جاهين: "منحنا الفرح وأخذ الحزن، أعطانا البهجة وعاش للاكتئاب".





ومن أبرز المواقف التي جمعت "زكي" بصلاح جاهين، هي حرص الأخير على تهنئة "زكي" وزوجته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، بمجئ نجله "هيثم" عام 1984م، بالرغم من حالة الاكتئاب الشديد الذي كان يعاني منها قبل وفاته، وجاء في نص التهنئة التي كتبها على هيئة أبيات شعرية:

هيثم أحمد زكى

أمة هالة فؤاد

الواد طالع ذكى

لأمه وأبوه يا ولاد

هيثم يوم ما أتولد

وقالوا لنا ده ولد

عرفت كل البلد

هيثم أحمد زكى





سيد مكاوي

كما جمعتهما الصداقة والأخوة التي استمرت لأعوام طويلة، جمع الموت أيضا بين الفنان الكبير سيد مكاوي، وصلاح جاهين، في يوم واحد هو 21 إبريل ليكون ذكرى وفاة عملاقين من عملاقة الفن في مصر، بعد أن قدما سويا عدد من الأغنيات التي عبرا خلالها عن أحلامهما وانكساراتهما أيضا، ومنها وجع الهزيمة في أغنية "الدرس انتهى" بعد حادث قصف مدرسة بحر البقر، وأبرزها أوبريت "الليلة الكبيرة" الذي كتب كلماته صلاح جاهين ولحنها "مكاوي" وغناه بصوته.





وتحولت "قعدة هزار" جمعت بين جاهين وسيد مكاوي إلى أغنية شهيرة لهما هي "الصحبجية"، حيث داعب جاهين صديقه سيد مكاوي، قائلا: "يا منورني في القعدة تملي.. آه يا لاللي"، فلحنها مكاوي وهو يدندن على العود، فتحولت إلى أغنية لاقت نجاحا كبيرا وانتشارً واسعا لسنوات طويلة.