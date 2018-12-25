مبابي يفوز بجائزة جديدة في 2018
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 02:47 م
Advertisements
Advertisements
فاز كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب فرنسي في عام 2018..
وفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية فإن مجلة فرانس فوتبول منحت مبابي جائزتها الثانية هذا العام، بعدما فاز بالنسخة الأولى من جائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم.
وأصبح مبابي اللاعب رقم 61 الذي يفوز بهذه الجائزة، بعدما حل رابعا في ترتيب مسابقة الكرة الذهبية، التي توج بها لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني.
وأكدت صحيفة ليكيب أن كيليان استحوذ على الجائزة التي فاز بها نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي العام الماضي، وقبله أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني في 2016.
وتفوق مهاجم بي إس جي في سباق هذه الجائزة على كل من رافائيل فاران مدافع ريال مدريد، الذي حل ثانيا، وخلفهما جريزمان.
Advertisements
- رسميا.. كانتي أفضل لاعب فرنسي محترف في الدوريات الكبري
- 6 نجوم رفعوا راية التألق مع منتخب فرنسا في المونديال
- فرنسا Vs كرواتيا .. تاريخ 36 مواجهة جمعت "جريزمان" ضد الثنائي الكرواتي "مودريتش" و "راكيتيتش"
- تعرف على طريقة التصويت على الكرة الذهبية.. وأبرز المرشحين للفوز بها
- مباشرة الآن - بدء الكشف عن أسماء المرشحين للكرة الذهبية ( الدور على صلاح)
- مفاجأة.. تسريبات الكرة الذهبية تقضي على أحلام محمد صلاح
- ترتيب أول 4 لاعبين في قائمة الكرة الذهبية
- مودريتش يعادل إنجاز لويس فيجو بالكرة الذهبية
- حصاد 2018 | تعرف على الجوائز التي حصل عليها اللاعبين في عام 2018