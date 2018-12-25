"النيابة" تأمر بتشريح جثة "سباك" انتحر حزنا على وفاة والده بحدائق القبة
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 02:47 م
داليا عادل
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أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بتشريح جثة سباك ألقى بنفسه من أعلى سطح عقار بمنطقة حدائق القبة.
وكشفت التحريات الأولية، عن أن المتوفى يعاني من حالة نفسية سيئة منذ فترة قريبة بسبب وفاة والده.
وقال شقيق المتوفى، في تحقيقات النيابة، إن شقيقه كان يعاني من حالة نفسية سيئة منذ فترة بسبب وفاة والده، مؤكدًا أنه كان يعاني من اضطراب نفسي، واعتاد الذهاب إلى طبيب لتلقي العلاج.
وتعود التفاصيل عندما أخطرت شرطة النجدة رجال الحماية المدنية، بوجود جثه ملقاة في منور عقار بمنطقة حدائق القبة، وعلى الفور تم إرسال سيارة الإنقاذ، وتم نقله إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ساعات من محاولة إسعافه.
وكشفت التحريات الأولية، عن أن المتوفى يعاني من حالة نفسية سيئة منذ فترة قريبة بسبب وفاة والده.
وقال شقيق المتوفى، في تحقيقات النيابة، إن شقيقه كان يعاني من حالة نفسية سيئة منذ فترة بسبب وفاة والده، مؤكدًا أنه كان يعاني من اضطراب نفسي، واعتاد الذهاب إلى طبيب لتلقي العلاج.
وتعود التفاصيل عندما أخطرت شرطة النجدة رجال الحماية المدنية، بوجود جثه ملقاة في منور عقار بمنطقة حدائق القبة، وعلى الفور تم إرسال سيارة الإنقاذ، وتم نقله إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ساعات من محاولة إسعافه.
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