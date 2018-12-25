ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

روسيا توسع العقوبات ضد أوكرانيا

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 02:39 م
روسيا توسع العقوبات ضد أوكرانيا
دميتري ميدفيديف
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، عن توسيع قائمة العقوبات ضد أوكرانيا، والتي تتضمن أفراد وشركات.

 

وغرد ميدفيديف عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا " لقد وقعت على المرسوم. وقد تم ذلك لحماية مصالح الدولة الروسية، والشركات والمواطنين في روسيا".

 

ويشار إلى أن روسيا قامت بالرد على العقوبات الأوكرانية في 1 نوفمبر من هذا العام، وفرضت قيودا على 322 شخصا.

 

من بينهم وزير الشؤون الداخلية لأوكرانيا، ورئيس مجلس إدارة أمن الدولة، ووزير الدفاع، ورؤساء وزراء سابقين.

 

بالإضافة إلى ذلك، ستشمل العقوبات قضاة ومسؤولين في الإدارة ورؤساء السلطات التنفيذية وبعض السياسيين ورجال الأعمال والعسكريين.

 

Advertisements
المزيد عن: روسيا دميتري ميدفيديف اوكرانيا العقوبات ضد أوكرانيا
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018/2019
الرائد
-
x
17:00
-
التعاون