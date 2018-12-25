روسيا توسع العقوبات ضد أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، عن توسيع قائمة العقوبات ضد أوكرانيا، والتي تتضمن أفراد وشركات.

وغرد ميدفيديف عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا " لقد وقعت على المرسوم. وقد تم ذلك لحماية مصالح الدولة الروسية، والشركات والمواطنين في روسيا".

ويشار إلى أن روسيا قامت بالرد على العقوبات الأوكرانية في 1 نوفمبر من هذا العام، وفرضت قيودا على 322 شخصا.

من بينهم وزير الشؤون الداخلية لأوكرانيا، ورئيس مجلس إدارة أمن الدولة، ووزير الدفاع، ورؤساء وزراء سابقين.

بالإضافة إلى ذلك، ستشمل العقوبات قضاة ومسؤولين في الإدارة ورؤساء السلطات التنفيذية وبعض السياسيين ورجال الأعمال والعسكريين.