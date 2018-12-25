المهاجم الأجنبي يطيح بـ"أجايي" من الأهلي

يخطط مسئولو النادي الأهلي للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد وإعارة النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويدرس مسؤولو الأهلي إعارة أجايي خاصة بعد إصابته الطويلة التي تعرض لها الموسم الماضي وأبعدته عن المباريات لمدة 4 أشهر إضافة إلى عدم قيده بالقائمة الإفريقية.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع مهاجم يقود الفريق للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعد الفشل في التتويج باللقب في عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ أمام كل من الوداد المغربي والترجي التونسي.





محمد شريف: الأهلي سيقاتل للفوز ببطولة إفريقيا

قال محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق يسير بخطوات ثابته في بطولة الدوري العام، ونجح في الحصول على الثلاث نقاط من المباريات المؤجلة خلال الفترة الماضية، وأن هناك حالة من التركيز الشديد فيما هو قادم من المباريات.





وشدد «شريف»، على أنه لا يوجد ما يسمى بالمستحيل، وأن الفريق قد يواجه صعوبات في بعض الوقت ولكن سرعان ما يعود، وهو ما يحدث حاليًا في بطولة الدوري، حيث يسعى الفريق بشكل مستمر من مباراة لأخرى نحو الوصول إلى المكانة المفضلة للأهلي وجماهيره.





وتطرق لاعب الأهلي للحديث عن بطولة إفريقيا، قائلاً إن الفريق يجب أن يتعلم من أخطاء الماضي، وأن يقاتل من أجل الفوز بلقب النسخة الحالية من البطولة، وأن هذا الأمر ليس بالصعب ولكنه يحتاج إلى العمل.





وأشار شريف، أن موقف مباراة «جيما الإثيوبي»، يدفع الفريق إلى الفوز في المباريات المقبلة التي تقام في مصر، خاصة مباريات دور المجموعات لاعتلاء الصدارة، مؤكدا أن عودة اللاعبين المصابين سيكون نقطة فارقة وإضافة قوية للأهلي في الفترة المقبلة.





واختتم محمد شريف، حديثه بأنه يعد جماهير الأهلي ببذل أقصى جهد للحصول على البطولة الإفريقية في النسخة الحالية.



