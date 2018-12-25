عامل وصديقاه يضربون مدير مدرسة لرفض عودة زوجته لعملها بشبين القناطر

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تعدى عامل واثنين من أصدقائه بالتعدي بالضرب على مدير المدرسة الثانوية بنات في شبين القناطر عقب خروجه من المدرسة وذلك بعد انتهاء اليوم الدراسي بسبب رفضه عودة زوجة المتهم الأول إلى عملها بالمدرسة مرة أخرى بعد صدور قرار بنقلها إلى مدرسة أخرى.



وتدخل المارة وعدد من أولياء الأمور لتخليص مدير المدرسة من يد المعتدين الذين هربوا من مكان الواقعة، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 36 أحوال مركز شبين القناطر وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن إخطارا من العميد محمد جندية مأمور مركز شبين القناطر يفيد بقيام 3 أشخاص بالتعدي بالضرب على مدير مدرسة في شبين القناطر، أصيب بعدة إصابات في أنحاء الجسد، فانتقل على الفور المقدم محمد عبد الله السايح رئيس مباحث المركز وتوصلت التحريات إلى أن المصاب يدعى "أ. ز" مدير مدرسة شبين القناطر الثانوية بنات.



وبسؤاله اتهم "و.ر" عامل واثنين آخرين كانوا بصحبته بالتعدي عليه بالضرب بسبب صدور قرار لزوجة الأول بالانتداب إلى مدرسة أخرى ونقلها من المدرسة فتقدمت بطلب لمدير الإدارة بوقف الانتداب إلا أنه رفض وقف الانتداب وألزمها بتنفيذ قرار النقل، فقام زوجها بالاستعانة بآخرين وانتظروه خارج المدرسة وتعدوا عليه بالضرب انتقاما لزوجته، وتحرر محضر بالواقعة.

