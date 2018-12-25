نقل مباراة أبو قير للأسمدة والحمام إلى هذا الملعب





أخطرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم ناديي أبو قير للأسمدة والحمام بنقل مباراتهم القادمة لتقام باستاد الاسكندرية بدلا من ملعب أبو قير يوم الخميس 27 ديسمبر الساعة الثانية والنصف عصرا تنفيذا للعقوبة الموقعة على أبو قير للأسمدة بسبب التعدي علي حكم مباراتهم الأخيره أمام طنطا.





وكانت لجنة المسابقات قد أخطرت مسبقا نادي أبو قير للأسمدة بتاريخ 22 ديسمبر باختيار ملعب بديل أمام الحمام بدلا من ملعب أبو قير .



