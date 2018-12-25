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محمد إمام يشارك في معرض الكتاب 2019 بديوان "ولاد أفكاري"

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:24 م
محمد إمام يشارك في معرض الكتاب 2019 بديوان ولاد أفكاري
غلاف الديوان
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آية حمروشي
 
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يشارك الشاعر الشاب محمد إمام محمد، 29 عامًا، في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2019 بديوان شعر عامية بعنوان "ولاد أفكاري"، الصادر عن دار زيم للنشر والتوزيع، على أن يقام حفل توقيع للديوان يوم الجمعة 28 ديسمبر الجاري، في مقر دار إبداع بوك ستورز.

وأوضح محمد إمام، أن الديوان الجديد يحتوي على خمس فصول يتناول كلا منهم جانب مختلف من جوانب الحياة من خلال عدد من القصائد، فالفصل الأول تحت عنوان "ولاد النفس" حيث يتناول وصف لحالات ومواقف وتأثيراتها النفسية المختلفة.

أما الفصل الثاني فهو تحت عنوان "ولاد العقل"، ويتناول طرح لأفكار وتفسيرات فلسفية لمختلف جوانب الحياة، في حين يتناول الفصل الثالث الذي يحمل عنوان "ولاد القلب" و"وجع القلب"، وصف لعديد من التجارب العاطفية المختلفة تتباين بين السعادة والحزن. 

ويشتمل الفصل الرابع الذي صدر تحت عنوان "ولاد سبعة"، على مقطوعات شعرية صغيرة مثل الرباعيات وما شابه وتختلف أفكارها ومواضيعها، في حين يطرح الكاتب في الفصل الخامس الذي يحمل عنوان "ولاد الدعا لله"، تناوله الخاص والمميز لأسلوب الدعاء إلى الله وتقديم ما قد يطرأ على النفس البشرية من حالات إيمانية مختلفة تدفعها لتوجيه الدعاء لله بما تحمله من رجاء وطلب.

يُذكر ان محمد إمام محمد شارك في معرض الكتاب سابقًا بمجموعتين قصصيتين من خلال نشر جماعي مع احد الكتاب.
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