محمد إمام يشارك في معرض الكتاب 2019 بديوان "ولاد أفكاري"

يشارك الشاعر الشاب محمد إمام محمد، 29 عامًا، في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2019 بديوان شعر عامية بعنوان "ولاد أفكاري"، الصادر عن دار زيم للنشر والتوزيع، على أن يقام حفل توقيع للديوان يوم الجمعة 28 ديسمبر الجاري، في مقر دار إبداع بوك ستورز.





وأوضح محمد إمام، أن الديوان الجديد يحتوي على خمس فصول يتناول كلا منهم جانب مختلف من جوانب الحياة من خلال عدد من القصائد، ف الفصل الأول تحت عنوان "ولاد النفس" حيث يتناول وصف لحالات ومواقف وتأثيراتها النفسية المختلفة.





أما الفصل الثاني فهو تحت عنوان "ولاد العقل"، ويتناول طرح لأفكار وتفسيرات فلسفية لمختلف جوانب الحياة، في حين يتناول الفصل الثالث الذي يحمل عنوان "ولاد القلب" و"وجع القلب"، وصف لعديد من التجارب العاطفية المختلفة تتباين بين السعادة والحزن.





ويشتمل الفصل الرابع الذي صدر تحت عنوان "ولاد سبعة"، على مقطوعات شعرية صغيرة مثل الرباعيات وما شابه وتختلف أفكارها ومواضيعها، في حين يطرح الكاتب في الفصل الخامس الذي يحمل عنوان "ولاد الدعا لله"، تناوله الخاص والمميز لأسلوب الدعاء إلى الله وتقديم ما قد يطرأ على النفس البشرية من حالات إيمانية مختلفة تدفعها لتوجيه الدعاء لله بما تحمله من رجاء وطلب.



