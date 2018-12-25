300 مليون دينار قيم التداولات العقارية التداولات العقارية بالكويت في نوفمبر 2018





بلغت قيمة التداولات العقارية في نهاية شهر نوفمبر حوالي 300 مليون دينار مرتفعة على أساس سنوي بشكل كبير نسبته 78% مع ارتفاع قيمة وعدد التداولات بالقطاعات المختلفة باستثناء القطاع التجاري الذي تراجع في كلا المؤشرين.





وقال بيت التمويل الكويتي "بيتك" في تقريره العقاري، إن التداولات العقارية تراجعت في نوفمبر على المستوى الشهري بنحو 8%؛ مقارنة بقيمتها في أكتوبر الماضي والبالغة 326 مليون دينار.





وأوضح التقرير بأنه ورغم تراجع قيمة التداولات العقارية في الكويت على المستوى الشهري في نوفمبر الماضي، إلا إنها تبقى عند مستويات مرتفعة مازالت تفوق معظم الأشهر بالعامين الماضيين لكنها تشهد تذبذباً في الأشهر الأخيرة من العام الحالي.





وأرجع التقرير تراجع قيمة التداولات العقارية على المستوى الشهري إلى انخفاض قيمة تداولات القطاعات العقارية المختلفة باستثناء الاستثماري الذي ارتفع بشكل كبير.





وأشار التقرير إلى أنه للمرة الرابعة في العام الحالي والثانية على التوالي، سجلت البيانات تداولات على قطاع الشريط الساحلي وجاء ذلك في نوفمبر وإن كانت بمستوى محدود.





وذكر أن مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية زاد إلى 15 مليون دينار في اليوم خلال نوفمبر الماضي؛ مقابل 14 مليون دينار لليوم خلال أكتوبر 2018، بزيادة 5.8%.





وأضاف بأن ارتفاع متوسط اليوم جاء برغم تراجع عدد أيام التداول إلى 20 يوم عمل في نوفمبر مقابل 23 يوماً في أكتوبر، في حين ارتفع مؤشر متوسط قيمة التداول اليومي على أساس سنوي بنسبة ملحوظة قدرها 96% عن متوسط تداول بلغت 7.6 مليون دينار في ذات الشهر من العام الماضي.



