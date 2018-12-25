هبوط جماعي للمؤشرات الكويتية في ختام تعاملات اليوم





تراجعت المؤشرات الكويتية جماعياً في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث هبط المؤشر العام 0.6%، وتراجع المؤشران الأول والرئيسي بنسبة 0.59% و0.61% على الترتيب.





وسجلت مؤشرات 7 قطاعات تراجعاً اليوم يتصدرها الاتصالات بنحو 1.6%، فيما ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات بصدارة النفط والغاز بنمو نسبته 0.4%.





وجاء سهم "بوبيان القابضة" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بالبورصة متراجعاً بنحو 15.8%، فيما تصدر سهم "الديرة" القائمة الخضراء مُرتفعاً بنسبة 10.5%.





وارتفعت سيولة البورصة اليوم 43.4% إلى 18.5 مليون دينار مقابل 12.9 مليون دينار بالأمس، فيما تراجعت أحجام التداول 2.6% إلى 99 مليون سهم مقابل 101.64 مليون سهم بجلسة الاثنين.





وتصدر سهم "بنك الخليج" نشاط التداول على كافة المستويات بكميات بلغت 14.4 مليون سهم بقيمة 3.71 مليون دينار، ليتراجع السهم عند الإغلاق 0.77%.





تراجعت المؤشرات الكويتية جماعياً في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث هبط المؤشر العام 0.3%، كما تراجع المؤشرات الرئيسي والأول بنسبة 0.09% و0.4% على الترتيب.





وتصدر قطاع البنوك التراجعات في تمام الساعة 9:27 صباح اليوم بتوقيت الكويت، بانخفاض نسبته 0.33%، فيما خلت القائمة الخضراء من أي ارتفاعات لقطاعات السوق.





وجاء سهم "جي إف إتش" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض قدره 5.03%، فيما تصدر سهم "مدار" القائمة الخضراء بنمو نسبته 4.61%.





كانت "مدار" قد أعلنت صباح اليوم عن تحقيق أرباح بقيمة 782 ألف دينار؛ عقب قيامها بتحصيل مبلغ مليون دينار من إغلاق مديونية أحد عملاء محفظة التمويل لديها.





وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية في تلك الأثناء 16.5 مليون سهم، جاءت بتنفيذ 640 صفقة، حققت سيولة بقيمة 3.6 مليون دينار.





وحقق سهم "الكويت الوطني" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 939.4 ألف دينار مُستقراً عند سعر 832 فلساً، فيما تصدر سهم "جي إف إتش" نشاط الكميات بنحو 2.84 مليون سهم.











