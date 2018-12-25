المؤشر السعودي يتراجع 0.8% بمستهل تعاملات اليوم





تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم الثلاثاء، وسط خسائر شبه جماعية لقطاعاته بقيادة المواد الأساسية، فيما صاعد مؤشر السوق الموازي- نمو بشكل هامشي.





وهبط المؤشر الرئيسي للسوق- تاسي بنسبة 0.8%، بحلول الساعة 10:40 بتوقيت السعودية، خاسراً 62.29 نقطة تراجعت به لمستوى 7702.22 نقطة.





وبلغت قيم التداولات في تلك اللحظات 596.8 مليون ريال، بالتداول على 27 مليون سهم، تمت بتنفيذ 21.2 ألف صفقة.





وغلب اللون الأحمر على أداء قطاعات السوق، تصدرها المواد الأساسية بنسبة 1.8%، يليه الإعلام بنحو 1.7%، ثم المرافق والمنافع العامة بـ 1.4%.





وهبط الاتصالات بنحو 0.7%، والبنوك بنسبة 0.15%، فيما صعد قطاع تجزئة الإذية وحيدا بنسبة 0.3%.





وتصدر سهم "العالمية" من قطاع التأمين خسائر السوق بنسبة تقارب 4%، وحل "ثمار" من قطاع تجزئة الأغذية على رأس الأسهم الرابحة بنحو 7.2%.





وفي المقابل، ارتفع مؤشر السوق الموازي- نمو بنسبة 0.27% في هذه الأثناء بمكاسب 6.47 نقطة ليصل لمستوى 2382.96 نقطة.





واستقرت أسهم الموازي بشكل جماعي مدعوما بأداء سهم "أبو معطي" المرتفع بـ 0.4%.





وفي جلسة الاثنين، أغلق سوق الأسهم السعودية- تداول باللون الأخضر؛ وسط ارتفاع كل من مؤشريه الرئيسي والموازي بعد 4 تراجعات متتالية.











