7.262 مليار درهم عائدات الغرف الفندقية بدبي خلال 9شهور





بلغت عائدات الغرف الفندقية بالإمارة نحو7.262 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري





وذلك ووفقاً لإحصائية بيانات الرسمية الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.





وأشارت البيانات إلى أن عدد الليالي الفندقية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر الماضي وصل إلى 21.89 مليون ليلة.





ولفتت البيانات إلى أن متوسط العائد على الغرفة بالإمارة خلال تلك الفترة وصل إلى نحو 332 درهماً.





وأظهرت البيانات أن متوسط سعر الغرفة خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري وصل إلى 445 درهماً، كما أشارت إلى أن متوسط إقامة الزائر في دبي خلال الرحلة إلى 3.5 ليالٍ.





قال متعاملون بالإمارات إن أسعار حجوزات المطاعم التي أطلقتها فنادق عاملة في دبي، للاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2019، ارتفعت إلى مستويات قياسية، وبنسب جاوزت 366%، مقارنة بأسعارها في الأيام العادية.





ولفتوا بحسب صحيفة الإمارات اليوم إلى أن المطاعم التي تتميز بموقع استراتيجي وتوفر إطلالات على مناطق الألعاب النارية، تزداد أسعارها بشكل مضاعف خلال هذه المناسبة.





واتفق مسؤولو فنادق في دبي على أن أسعار المطاعم ترتفع خلال ليلة رأس السنة، مرجعين ذلك إلى الإقبال الكبير من قبل السياح وسكان الدولة لمشاهدة العروض الليلية، والاستمتاع بالحفلات والأنشطة الترفيهية.





وأشاروا إلى وجود مبالغة في بعض الأسعار، إلا أن حركة السياحة النشطة في دبي وتحولها إلى وجهة بارزة لرأس السنة الميلادية ترفع من مستوى الحجوزات السياحية في المطاعم.





ووصلت أسعار حجوزات المطاعم في دبي، للاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2019، إلى مستويات قياسية، حيث أظهر رصد وصول الأسعار في مطعم بفندق من فئة خمس نجوم، يطل على "شاطئ جميرا" إلى 3710 دراهم للشخص الواحد، و3400 درهم للشخص الواحد في مطعم مطل على منطقة "برج خليفة"، ونحو 2000 درهم في أحد فنادق "نخلة جميرا".





كما وصل متوسط الأسعار في المطاعم الشعبية خارج الفنادق المطلة على «برج خليفة» إلى نحو 550 درهماً للشخص الواحد، ونحو 400 درهم في منطقة "دبي مارينا"





يتهافت الملاييين لزيارة إمارة دبي قبيل أعياد رأس السنة الميلادية "الكريسماس"، والتي تتميز بأنها الأكثر جذباً للسياح في العالم والأولى بالوطن العربي، والتي تشتهر بمعالمها الخلابة.







