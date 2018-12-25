غزل المحلة في 13 مباراة.. 3 مدربين و5 انتصارات ومركز سابع

شهدت منافسات الموسم الحالي من دوري القسم الثاني، خوض فريق غزل المحلة لـ13 مباراة، خلال الدور الأول من المجموعة الثالثة التي تضم أندية بحري.

قاد فريق المحلة بالدور الاول للمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني 3 مدربين، هم صابر عيد، وسمير كمونه، وخالد عيد، وجمع الغزل 20 نقطة من إجمالي 39 نقطة.

ويرصد الفجر الرياضي مشوار غزل المحلة خلال الدور الأول للموسم الحالي:

حل فرق غزل المحلة ضيفًا في أولي مباراته علي كفر الشيخ ليحقق اول فوز له بالبطولة بهدفين مقابل هدف، عن طريق محمد غلوش وخالد الاخميمي.

في الجولة الثانية اكتسح فريق تلا بسداسية نظيفة، عن طريق باتريك أدو "هدفين"، وليد الحصري "هدفين"، وهدف لكل من خالد الاخميمي، وأحمد فهمي.

وعلي ملعب الرجاء تلقي المحلة هزيمة بهدفين نظيفين، ليعاود انتصاراته بالجولة الرابعة أمام الاوليمبي بهدفين نظيفين عن طريق وليد الحصري وأحمد فهمي.

وفاز دمنهور علي المحلة في الجولة الخامسة بهدفين نظيفين، وشهدت الجولة تقديم صابر عيد المدير الفني استقالته.

ثم قاد عبدالعظيم الشورى المحلة إمام المنصورة ليتعادل بدون أهداف في الجولة السادسة، ليتولي سمير كمونة المهمة بداية من الجولة السابعة، وفاز علي الرجاء بهدف نظيف عن طريق محروس بومبة.

علي ملعب سيدي سالم اقتنص المحلة ثلاث نقاط بهدف نظيف عن طريق علي عفيفي، ثم خسر من أبو قير للأسمدة بهدف نظيف، وتعادل مع فاركو بدون أهداف

وحقق الغزل فوزًا ثمينًا علي طنطا بهدفين مقابل هدف عن طريق أحمد فهمي وخالد الأخميمي.

وشهدت الجولة الثانية عشر تعادل المحلة مع الحمام سلبيا، ليقدم سمير كمونة أستقالته قبل دربي المحلة بالجولة الختامية لدوري القسم الثاني.

أسندت المهمة لخالد عيد نجم المحلة، الذي قاد الفريق أمام بلدية المحلة وحسم التعادل السلبي نتيجة المباراة، وشهدت المباراة إصابة محمد كفتة من العناصر الأساسية التي سيفقدها فريق الملحة بالدور الثاني لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

- أرقام غزل المحلة

لعب الفريق 7 مباريات علي أستاد المحله فاز في 3 مباريات وتعادل في 3 وهزم في مباراة واحدة

خاض الفريق خارج أرضه 6 مباريات فاز في 2 وتعادل في 2 وهزم في 2.

لعب الفريق تحت قيادة صابر عيد 5 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مباراة وهزم في 2، جمع من خلالهما 7 نقاط.

وتحت قيادة عبد العظيم الشوري مباراة واحدة مع المنصورة وانتهت بالتعادل السلبي جمع نقطه واحده.

وأسندت المهمة لسمير كمونة في 6 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وهزم في مباراة واحدة جمع من خلالهما 11 نقطة.

وتولي خالد عيد المهمة في مباراة دربي المحلة مع بلدية المحلة والتي أنتهت بالتعادل السلبي في ختام الدور الاول ليجمع نقطه واحدة قبل انطلاق الدور الثاني أمام كفر الشيخ يوم الخميس المقبل.

أحرز المحلة 14 هدفًا عن طريق وليد الحصري "3" أهداف، وخالد الاخميمي "3" اهداف، وأحمد فهمي "3" أهداف، وباتريك أدو "هدفين"، وهدفا لكل من محمد غلوش، ومحروس بومبة، وعلي عفيفي، وسكنت شباكه 7 أهداف، ليأتي في المركز السابع ب 20 نقطة.