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سعر الدولار اليوم الثلاثاء.. تحديث يومي لاسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء 25 ديسمبر 2018

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:34 م
سعر الدولار اليوم الثلاثاء.. تحديث يومي لاسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء 25 ديسمبر 2018
سعر الدولار اليوم الثلاثاء
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واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك المصرية الحكومية والخاصة والسوق السوداء خلال منتصف التعاملات الرسمية الصباحية اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 ، ومن خلال التقرير الأتي نتعرف على أسعار صرف الدولار في البنوك الهامة بحسب أخر الاحصائيات  الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصري، وجاءت أسعار الدولار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلى المصري وأسعار العملات

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 25-12-2018 ويعتبر من أهم البنوك العاملة في مصر البنك الأهلى المصري وسجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصري نحو 17.78 جنيها، 17.88 جنيها، وذلك بحسب اخر الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزى.
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 سعر الدولار في البنك المركزى المصرى

استقر سعر صرف الدولار في البنك المركزى خلال منتصف التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 25-12-2018، حيث سجل سعر الدولار نحو 17.85 جنيها للشراء، و17.97 جنيها للبيع، ويعتبر هذا السعر أعلى سعر للدولار في البنوك بعد بنك أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم مصر في السوق السوداء

واصل سعر الدولار استقراره في البنوك والسوق السوداء على حد السواء خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 5-12-2018 حيث سجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 17.89 جنيها، بينما سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 17.85 جنيها للشراء، و17.97 جنيها للبيع بحسب اخر الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزى المصرى، كما استقر الدولار مكاتب الصرافة خلال منتصف التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر، توقع الخبراء المصرفيين استمرار استقرار سعر الدولار والعملات في ظل حال الاضطراب التي تشهدها سعر الدولار العالمي.
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 سعر الدولار فى مصر اليوم فى السوق السوداء والبنوك

استقر سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 25-12-2018، حيث سجل سعر الدولار السوق السوداء نحو 17.89 جنيهًا، وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 17.79 جنيها للشراء و17.89 جنيها للبيع، بينما سجل سعر الدولار في بنك ابو ظبي الإسلامي 17.89 جنيها و17.96 جنيها، أما سعر الدولار في البنك التجاري الدولى فسجل نحو 17.86 جنيها، 17.96 جنيهًا، وسجل الدولار في بنك كريدى أجريكول 17.87 جنيها، 17.97 جنيها.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء.. تحديث يومي لاسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء 25 ديسمبر 2018 
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