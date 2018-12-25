عاجل.. حالة إحتقان بالقصرين إثر تشييع جنازة المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي (فيديو)

تشهد القصرين حاليا، حالة إحتقان كبرى إثر تشييع جنازة المصور الصحفي عبد الرزاق الرزقي، حيث توجه متظاهرون نحو مقر الولاية.





وقد هتف المحتجون بعدة شعارات مثل "الشعب يريد إسقاط النظام" و "شغل حرية كرامة وطنية"، إضافة إلى عمد البعض منهم إلى حمل حجارة بين أياديهم.





وتجدر الإشارة إلى أن أحياء مدينة القصرين تعيش منذ عشية أمس، حالة احتجاج واحتقانتم خلالها حرق العجلات المطاطية وقطع عدد من الطرقات على إثر وفاة الزرقي.





أما نقيب الصحفيين ناجي البغوري فقد أعلن على هامش حضوره بالجنازة اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018، إمكانية تنفيذ إضراب عام في قطاع الصحافة والإعلام يوم 14 جانفي 2019 تنديدا بالوضعية الهشة التي يعيشها عدد من الصحفيين.