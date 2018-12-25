تأجيل دعوى تعويض مواطن بمليون جنيه لخطأ في احتساب تقديره الجامعي لـ19 فبراير
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:24 م
عبدالمجيد حسن
Advertisements
Advertisements
قررت الدائرة التاسعة مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، طالب فيها بأحقية المواطن حسن السيد، في التعويض الشامل جابرًا للأضرار التي أصابته نتيجة خطأ الجهة الإدارية في احتساب تقديره الجامعي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي مبلغ مليون جنيه تعويضًا شاملًا للأضرار التي لحقته، لجلسة ١٩ فبراير المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2154 لسنة 73 ق، كل من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة الأزهر.
وقالت الدعوى إن المدعي كان طالبًا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالدايدمون بمحافظة الشرقية وتخرج من الكلية وحصل على الليسانس في دور مايو عام 2013 بتقدير مقبول بمجموع تراكمي (4247) درجة من (6600) درجة بنسبة 64.34%، وامتنعت الكلية عن إضافة درجات الرأفة المقررة بقوة القانون إلى المدعى لتعديل تقديره التراكمي من مقبول إلى جيد.
وأشارت الدعوى، إلى أن المدعي ظل على مدار 5 سنوات منذ تخرجه يتقدم بتظلمات والتماسات وشكاوى إلى إدارة الجامعة والكلية لتعديل تقديره من مقبول إلى جيد حتى يتمكن من التقدم للوظائف التي من شروطها ألا يقل تقدير المتقدم لشغل الوظيفة عن جيد.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2154 لسنة 73 ق، كل من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة الأزهر.
وقالت الدعوى إن المدعي كان طالبًا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالدايدمون بمحافظة الشرقية وتخرج من الكلية وحصل على الليسانس في دور مايو عام 2013 بتقدير مقبول بمجموع تراكمي (4247) درجة من (6600) درجة بنسبة 64.34%، وامتنعت الكلية عن إضافة درجات الرأفة المقررة بقوة القانون إلى المدعى لتعديل تقديره التراكمي من مقبول إلى جيد.
وأشارت الدعوى، إلى أن المدعي ظل على مدار 5 سنوات منذ تخرجه يتقدم بتظلمات والتماسات وشكاوى إلى إدارة الجامعة والكلية لتعديل تقديره من مقبول إلى جيد حتى يتمكن من التقدم للوظائف التي من شروطها ألا يقل تقدير المتقدم لشغل الوظيفة عن جيد.
Advertisements
المزيد عن: مليون جنية بسبب خطا فى احتساب تقديره الجامعي حوادث الفجر تطالب بتعويض تاجيل دعوى أخبار الحوادث ١٩ فبراير
- 12 يونيو.. نظر دعوى استبعاد المستشار يحيى دكروري من رئاسة مجلس الدولة
- تأجيل الاستشكال على حكم وقف إنشاء غرفة الإعلام
- "الدستورية" ترفض دعوى طعن على المادتين 16 و17 من "الإجراءات الجنائية"
- تأجيل طعن "طاهر" لإلغاء حكم أحقية أعضاء الأهلى في الانتخابات لـ 27 يناير
- تأييد دستورية المادتين 16 و17 من قانون الإجراءات الجنائية
- رفض طعن الأهلي لإلغاء أحقية أعضاء فرع "زايد" بالتصويت في الانتخابات
- رفض طعن مجلس الأهلي على حكم إلغاء أحقية أعضاء زايد في الانتخابات