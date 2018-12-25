الحوثيون يواصلون خرق الهدنة.. سقوط قذائف على مناطق سكنية
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:22 م
وكالات
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تواصل ميليشيات الحوثي الإيرانية خرق وقف
إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن، إذ سقطت قذائف على مناطق سكنية، الثلاثاء،
في حين لم تتوقف الميليشيات عن حشد مقاتليها في مناطق التماس.
وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"
بسقوط قذائف حوثية على أحياء ومناطق سكنية في مركز مديرية "حيس" في المحافظة،
أطلقتها المليشيات من مواقع تمركزها شرقي وشمال شرقي المديرية.
واستهدفت ميليشيات الحوثي الإيرانية جرافة
أحد المواطنين أثناء مرورها بأرض زراعية شرقي مدينة الحديدة، مما أدى إلى احتراقها،
في حين لقي مواطن مصرعه في منطقة "النخيلة" من جراء لغم زرعته الميليشيات
الحوثية.
وأفادت مصادر يمنية محلية بوجود تحركات
مشبوهة لميليشيات الحوثي، تهدف على ما يبدو للهجوم على مواقع قوات الشرعية، مستغلة
غياب طائرات التحالف العربي، مما قد يهدد بنسف وقف إطلاق النار في الحديدة.
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