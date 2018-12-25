معلومات لا تعرفها عن عارضة الأزياء إليسا صيدناوي

نقدم لكم أبرز 5 معلومات عن عارضة الأزياء العالمية " إليسا صيدناوي"، في السطور التالية:-





1- هي من أصل إيطالي، ولدت في 14 ديسمبر من العام 1987 في برا بيدمونت في إيطاليا، تعمل عارضة أزياء وممثلة ومخرجة أفلام، وهي حفيدة عائلة «صيدناوي» صاحبة محلات «صيدناوي» لبيع الأقمشة والمنسوجات مصرية الصنع، ومستشفى صيدناوي أيضًا.





2- رغم طرد عائلتها خارج مصر، إلا أنها لا تزال تزور مصر، إذ افتتحت مؤسسة «إليسا صيدناوي» منتصف أبريل 2014 في الأقصر، وهي جمعية أهلية لرعاية الطفولة، ومنظمة ثقافية.





3- شاركت إليسا صيدناوي في عدد من الأفلام الفرنسية، من بينها «Bus Palladium لعام 2010, Eastern Drift, L’amour dure trois ans عام 2012, Soap Opera عام 2014».





4- عملت كعارضة أزياء مع عدد من الوكالات الدولية، مثل «ونو موديلز (برشلونة)، إم بروكسيلس (بروكسل)، بي إم موديل مانجمنت (كوبنهاجن) موديلانك (جوتنبرج)».





5- افتتحت صيدناوي مهرجان ليالي القاهرة للأزياء في العام 2014.