بحضور الجيش.. تشييع جثمان المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي (فيديو و صور)

المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي الذي أضرم النار في جسده عشية أمس بساحة الشهداء في مدينة القصرين، إحتجاجا على تردي وضعه الإجتماعي و تدهور المعيشة بولاية القصرين عامة.



وقد شارك أهالي مدينة القصرين وعدد من الصحفيين اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018، في الجنازة التي شهدت حضور عناصر الجيش الوطني لتأمينها.





وتجدر الإشارة إلى أن أحياء مدينة القصرين تعيش منذ عشية أمس، حالة احتجاج واحتقان تم خلالها حرق العجلات المطاطية وقطع عدد من الطرقات على إثر وفاة الزرقي.

تم منذ قليل، تشييع جثمان