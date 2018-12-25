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بحضور الجيش.. تشييع جثمان المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي (فيديو و صور)

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:12 م
بحضور الجيش.. تشييع جثمان المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي (فيديو و صور)
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مروى الجلاصي
 
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تم منذ قليل، تشييع جثمان المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي الذي أضرم النار في جسده عشية أمس بساحة الشهداء في مدينة القصرين، إحتجاجا على تردي وضعه الإجتماعي و تدهور المعيشة بولاية القصرين عامة.

وقد شارك أهالي مدينة القصرين وعدد من الصحفيين اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018، في الجنازة التي شهدت حضور عناصر الجيش الوطني لتأمينها.

وتجدر الإشارة إلى أن أحياء مدينة القصرين تعيش منذ عشية أمس، حالة احتجاج واحتقانتم خلالها حرق العجلات المطاطية وقطع عدد من الطرقات على إثر وفاة الزرقي.
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بحضور الجيش.. تشييع جثمان المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي (فيديو و صور)
بحضور الجيش.. تشييع جثمان المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي (فيديو و صور)
بحضور الجيش.. تشييع جثمان المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي (فيديو و صور)
بحضور الجيش.. تشييع جثمان المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي (فيديو و صور)
بحضور الجيش.. تشييع جثمان المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي (فيديو و صور)
بحضور الجيش.. تشييع جثمان المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي (فيديو و صور)
بحضور الجيش.. تشييع جثمان المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي (فيديو و صور)
بحضور الجيش.. تشييع جثمان المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي (فيديو و صور)
بحضور الجيش.. تشييع جثمان المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي (فيديو و صور)
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