محمد صلاح وثلاثي ليفربول في التشكيل المثالي للدور الأول من الدوري الإنجليزي

تواجد محمد صلاح نجم نادي ليفربول في التشكيل المثالي للدور الأول من الدوري الإنجليزي وفقًا لموقع "جول" العالمي.





وقال موقع جول: "محمد صلاح تمكن من تسجيل 11 هدفاً وصناعة 5 أهداف أخرى ليستعيد بريقه مجدداً بعد البداية المهتزة.. محمد صلاح طوى صفحة الماضي بعد الاصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا وما تعرض له من تداعيات بسبب تلك الاصابة، ومهمته حالياً هي قيادة ليفربول للاحتفاظ بصدارة الدوري الانجليزي".





التشكيل المثالي للدور الأول في الدوري الإنجليزي





حراسة المرمى: أليسون "ليفربول"





خط الدفاع: أزبيليكويتا "تشيلسي"، وفان ديك "ليفربول"، لابورت "مانشستر سيتي"، روبرتسون "ليفربول"





خط الوسط: لوكاس توريرا "أرسنال"، أوباميانج "أرسنال"، صلاح "ليفربول"، سترلينج "مانشستر سيتي"، هازارد "تشيلسي"





خط الهجوم: هاري كين "توتنهام"





كيف قضى محمد صلاح على أحزان المصريين والأهلي في 2018





قضى محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي على أحزان المصريين في عام 2018 وكانت أهدافه مصدر السعادة للمصريين بعد أن تبدلت مشاعر الفرح بالتأهل لكأس العالم بعد غياب 28 عامًا إلى حزن عقب مشاركة محبطة في روسيا.





وأكد هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري أن عام 2018 مثالي بسبب إنجازات محمد صلاح الفردية بينما "لم يكن مرضيا" على المستوى الجماعي بسبب نتائج وأداء المنتخب في مونديال روسيا بعد التعرض لـ3 هزائم متتالية.





أهداف محمد صلاح وجوائزه





وافتتح صلاح العام بالحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2017 في حفل الاتحاد الإفريقي للعبة يوم 4 يناير/ كانون الثاني متفوقا على السنغالي ساديو ماني زميله في ليفربول والجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم آرسنال.





وأضاف صلاح الجائزة إلى جوائز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وهداف المسابقة في الموسم الماضي، كما احتل المركز الثالث في حفل جوائز "الأفضل" للاتحاد الدولي (الفيفا)، بعد لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو في إنجاز غير مسبوق لأي لاعب مصري، ونال جائزة "بوشكاش" لأجمل هدف في العام عن هدفه في إيفرتون.





وتحول عدد كبير من الجماهير المصرية إلى تشجيع ليفربول لمؤازرة صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، لكن أفزعهم مشهد خروجه من الملعب باكيا، بسبب إصابة بالكتف عقب التحام مع سيرجيو راموس قبل أسابيع قليلة على انطلاق كأس العالم.





وترقب المصريون حالة صلاح وسط تكهنات بغيابه عن مباراة أو أكثر في كأس العالم، بعدما لعب دورا رئيسيا في التأهل لأول مرة منذ 1990.





مونديال إلى النسيان





جلس صلاح بديلا في المباراة الأولى لمصر أمام أوروجواي وتابع خسارة فريق المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر 1-0 بهدف في الدقائق الأخيرة.





وشارك صلاح في المباراتين التاليتين وسجل الهدفين الوحيدين لمصر في دور المجموعات دون أن تتجنب الخسارة 3-1 من روسيا صاحبة الضيافة و2-1 من السعودية.





وقال أبو ريدة "كنت أتمنى أن نتباهى بأداء المنتخب في روسيا، لكن النتائج السيئة أحبطت الكثيرين وحاولنا نسيان هذه المشاركة".





وكانت نقطة الضوء الوحيدة في كأس العالم هي الإنجاز الشخصي للحارس عصام الحضري، بعد أن أصبح أكبر لاعب سنا يشارك في النهائيات على مر التاريخ إذ كان يبلغ من العمر 45 عاما و161 يوما عندما شارك في اللقاء الأخير ضد السعودية وأنقذ ركلة جزاء





وتابع أبوريدة: "بدأنا مرحلة جديدة مع المدرب المكسيكي خافيير أجيري (بعد انتهاء عقد كوبر عقب كأس العالم) وحققنا 3 انتصارات متتالية أمام سوازيلاند والنيجر وتونس وتأهلنا لكأس الأمم الإفريقية 2019".





وطلبت مصر استضافة كأس الأمم 2019 بعد سحب التنظيم من الكاميرون وستواجه منافسة مع جنوب إفريقيا على نيل حق الاستضافة.





صدمات الأهلي





ولم تكن نهاية العام سعيدة لجماهير الأهلي بعد الخسارة في نهائي دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي.





وأهدر الأهلي تفوقه 3-1 في ذهاب النهائي أمام الترجي ليخسر 3-0 على استاد رادس في تونس.





وفشل الأهلي في تعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا باللقب القاري (8 مرات آخرها في 2013) بعد خسارته أمام الوداد البيضاوي المغربي في نهائي العام الماضي.





وحقق المصري البورسعيدي أفضل إنجاز في تاريخه القاري بالوصول للدور قبل النهائي في كأس الكونفيدرالية مع المدرب حسام حسن الذي ترك منصبه بعد الخروج أمام فيتا كلوب وانتقل لتدريب بيراميدز.





وفي كرة الصالات حققت مصر إنجازا بنيل الميدالية البرونزية في أولمبياد الشباب، بعد الفوز على الأرجنتين صاحبة الضيافة.















