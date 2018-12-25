قتلى وجرحى بانقلاب حافلة تقل طلابا داخل حرم جامعة بطهران

لقي 7 طلاب جامعيين مصرعهم، وأصيب 28 في حادث انقلاب حافلة داخل حرم جامعة العلوم والأبحاث التابعة للجامعة الإسلامية الحرة (آزاد إسلامي) بالعاصمة الإيرانية طهران.

وقال رئيس مركز الطوارئ في طهران بيمان صابريان في تصريح بهذا الصدد: "للأسف لقي 7 طلاب جامعيين مصرعهم في هذا الحادث وجرح 28 آخرون، حيث تم نقلهم من قبل طواقم الإسعاف إلى أقرب مستشفى".

وأضاف صابريان، أنه وبعد تلقي الاتصال، بادر مركز الطوارئ على الفور لإرسال مروحية طوارئ و 15 سيارة وحافلتين للإسعاف.

من جهته قال رئيس قسم العلوم في الجامعة: "يبدو أن عطلا فنيا أدى إلى انقلاب الحافلة، لكن السبب سيعلن رسميا بعد إجراء التحقيقات.. فرق الإنقاذ وصلت إلى المكان لنقل الجرحى إلى المستشفيات".