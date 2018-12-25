سقوط مواطن أمام ابنه في النيران في قعر تنور
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:13 م
اية حمروشي
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توفي مواطن، إثر احتراقه في قعر تنور وقع فيه مُشبعا بالجمر واللهيب، أمام ابنه الصغير الذي لم يتجاوز 11 ربيعا، حيث كان في حالة حيرة وذهول وبكاء واستنجاد بكل من حوله.
وقال أقارب المتوفى في مزرعته بالمبرز بمنطقة الأحساء: "فجعنا مساء اليوم بخبر وفاة أبو عبد العظيم الذي نزل علينا كالصاعقة، وأثناء قيامه بتجهيز وطبخ وجبة الغذاء بمزرعته وقع منقلبًا بالتنور المشتعل ولم يتواجد معه إلا ابنه الصغير 11 سنة الذي قام بسكب الماء بالتنور لإطفائه دون جدوى".
واختتم: ”حضر الدفاع المدني لموقع الحادث وقام بإخراج أبو عبد العظيم متوفى جراء الحروق التي ألمت به”.
وقال أقارب المتوفى في مزرعته بالمبرز بمنطقة الأحساء: "فجعنا مساء اليوم بخبر وفاة أبو عبد العظيم الذي نزل علينا كالصاعقة، وأثناء قيامه بتجهيز وطبخ وجبة الغذاء بمزرعته وقع منقلبًا بالتنور المشتعل ولم يتواجد معه إلا ابنه الصغير 11 سنة الذي قام بسكب الماء بالتنور لإطفائه دون جدوى".
واختتم: ”حضر الدفاع المدني لموقع الحادث وقام بإخراج أبو عبد العظيم متوفى جراء الحروق التي ألمت به”.
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