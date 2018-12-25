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100 مراقب لتفقد محلات المرطبات ولحوم الدواجن بتونس الكبرى

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 12:13 م
100 مراقب لتفقد محلات المرطبات ولحوم الدواجن بتونس الكبرى
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مروى الجلاصي
 
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تنطلق الحملة المشتركة للمراقبة الصحية والإقتصادية لمؤسسات ومحلات صنع وبيع المرطبات ولحوم الدواجن الكائنة بإقليم تونس الكبرى، بواسطة 100 من المراقبين الصحيين والإقتصاديين وإطارات الشرطة البلدية والحرس البلدي.

و يتوزّع المراقبون على 20 فريقا للتدخل على مستوى 50 منطقة من إقليم تونس الكبرى، من خلال إنجاز تفقديات صحية واقتصادية بمؤسسات ومحلات صنع وبيع المرطبات ولحوم الدواجن.

و تنفذ الحملات للوقوف على مدى احترام شروط حفظ الصحة وسلامة المنتوجات، ونزاهة المعاملات الإقتصادية ومدى صلوحية المواد الغذائية المذكورة للإستهلاك، واتخاذ الإجراأت المستوجبة طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، خاصة منها القانون 117/92 المؤرخ في 07 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك.

وستشمل الحملة المشتركة للمراقبة الصحية والإقتصادية لمؤسسات ومحلات صنع وبيع المرطبات ولحوم الدواجن، كلّ الجهات وفي نفس اليوم من خلال التدخل بـــــــ 163 فريقا مشتركا منها 20 فريقا بإقليم تونس الكبرى.
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