وزير الاتصالات: مصر في المركز الأول عالميًا في توفير الكوادر البشرية المدربة





دعا الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى ضرورة العمل على تنمية مهارات الشباب والكوادر البشرية المصرية في كافة تخصصات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، مؤكدا في لقائه مع أعضاء منظمة اتصال Meet The Government أن الدولة المصرية قبل إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتعويم كانت تأتي في المركز الثالث بعد الهند والفلبين في توفير الكوادر المدربة والمتخصصة إلا أنه بعد التعويم كان لابد ان نجني ثمار هذا الإصلاح حيث اصبحت مصر تأتي في مقدمة هذه الدول لأنها اصبحت الاقل تكلفة ، ورغم ذلك هناك ندرة في توافر الكوادر البشرية بسبب هجرة العقول البشرية إلى الخارج والتي تعد بمثابة القوة الناعمة لمصر .





وطالب طلعت بضرورة تعويض هذا الفاقد من خلال تدريب اكبر عدد ممكن من الكوادر البشرية في تخصصات مختلفة ، مشيرا أن حجم مشاركة قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات في الناتج القومي المحلي خلال العام المالي 2017/2018 تقدر بـ 80 مليار جنيه بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه عن العام المالي 2016/2017 وبالتالي فقد بلغت نسبة النمو 12% خلال العام المالي المنصرم، مؤكدا أن القطاع حقق معدلات نمو خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو-سبتمبر) بلغت 16% وهي نسبة غير مسبوقة في قطاع الاتصالات.





وتابع قائلًا: إن نسبة مساهمة القطاع في الناتج القومي للدولة بلغ 3.2% وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة بـ6% في ساحل العاج و7% في كوريا وماليزيا ، مشيرا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل حاليًّا على تطوير منصة رقمية لتدريب الشباب في 9 مجالات رئيسية، منها سلسلة الكتل، علوم الأمن السيبراني، اختبار التطبيقات بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".





وأوضح طلعت أن "الاتصالات" تقوم أيضًا بإنشاء 8 مجمعات للإبداع في الجامعات المصرية بمدن الدلتا والصعيد ، مبينًا أن المنصة متاحة لجميع الشباب في الدول العربية بالمجان.





وأكد أن من بين أهداف المجمعات الإبداعية بناء علاقات التعاون بين مجتمع الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمجتمع الأكاديمي، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت فعليًّا مراحل التصميم الهندسي وسيتم البدء في التنفيذ خلال العام المقبل ، كما أن العمل في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة سيبدأ بإتاحة مراكز للتدريب والبحث والتطوير، يليها توطين شركات محلية وعالمية بها.





وعلي صعيد آخر، أوضح طلعت، في كلمته أمام أعضاء منظمة اتصال أن وزارة الاتصالات قد أسست أكاديمية لمساعدة ذوي القدرات الخاصة وتدريب أولياء الأمور، كما تسعى لإقامة مركز لتطوير تكنولوجيات مساعدة لتمكين ذوي الإعاقة ، ولدى الوزارة خطة لتحويل المناطق التكنولوجية الاربع المنتشرة في برج العرب واسيوط وبني سويف والسادات إلى محافل لتفاعل الشباب بها من خلال الدورات التدريبية وورش العمل التخصصية.





وكشف النقاب عن اتجاه الوزارة إلى رقمنة التراث الثقافي المصري، أما المحور الثاني من استراتيجية الوزارة يتمثل في تمكين وزارات وهيئات الدولة من التحول الرقمي، حيث تم الإنتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من مشروع ربط أكثر من 60 قاعدة بيانات ببعضها البعض؛ بهدف تدشين هوية رقمية لكل مواطن مصري.





من جانبه، قال الدكتور حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة منظمة اتصال: "إن هذا النشاط يأتي في إطار الدور الذي تلعبه "اتصال" تجاه صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإيجاد حلول سريعة للقضايا والتحديات التى تواجه المجتمع المصري، ويأتي ذلك للتعرف على السياسات والخطط المستقبلية للحكومة، مشيرًا أن هذا اللقاء يعد أول لقاء لوزير الاتصالات مع منظمات المجتمع المدني والشركات الأعضاء فيها بعد تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرا ".







