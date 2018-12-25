"القومي للمسرح" يناقش العرض المسرحي "أبو كبسولة" الأحد المقبل
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 12:13 م
سعد نبيل
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ينظم المركز القومي للمسرح، مساء الأحد المقبل، ندوة لمناقشة العرض المسرحي "أبو كبسولة"، إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة الفنان سامح بسيوني مدير عام الفرقة، وذلك على مسرح بيرم التونسي بمحافظة الإسكندرية، عقب انتهاء العرض مباشرة الذي يبدأ في تمام الخامسة مساء الأحد.
يتحدث فيها: الدكتور أبو الحسن سلام، والأستاذ محمد غنيم، يدير الندوة: الباحث المسرحي علي داوود.
وذلك تحت رعاية قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة الأستاذ خالد جلال، وفي إطار الندوات التطبيقية الشهرية لعروض البيت الفني للمسرح التي ينظمها المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية.
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