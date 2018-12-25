الليلة.. "ميسي الكرة النسائية" ضيفة بثينة توكل في "القاهرة اليوم"

تحل اللاعبة ميرنا محسن، كابتن منتخب مصر، والمعروفة بـ"ميسي الكرة النسائية"، ضيفة على الإعلامية بثينة توكل، وذلك خلال حلقة اليوم، من برنامج "القاهرة اليوم" الذي يُعرض عبر قناة "اليوم"، في الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتتحدث "ميسي الكرة النسائية" خلال الحوار، عن أسباب رفضها الخروج من الملعب في إحدى المباريات لتسجل "سوبر هاتريك" رغم عدم وجود دكة بدلاء، وكيف بدأت ممارسة لعبه كرة القدم، وماذا عن عروض الاحتراف الخارجية؟، وهل قابلت نجم برشلونة ليونيل ميسي من قبل؟.

برنامج "القاهرة اليوم"، من تقديم الإعلامي جمال عنايت، وبثينة توكل، وإدوارد، ونانسي مجدي، ويُعرض على قناة "اليوم" يوميًا، في الساعة التاسعة والنصف مساءً.