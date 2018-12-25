وزير الصحة يؤكد على أهمية حملات المراقبة بمناسبة السنة الجديدة (صور)

أشرف الدكتور عبد الرؤوف الشريف وزير الصحة اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 بمقر وزارة الصحة، على انطلاق الحملة المشتركة للمراقبة الصحية والإقتصادية لمؤسسات ومحلات صنع وبيع المرطبات ولحوم الدواجن الكائنة بإقليم تونس الكبرى.





وقد كان الإجتماع بحضور ممثلين عن وزارات التجارة والداخلية والصحة، وكلّ المراقبين الصحيين والإقتصاديين وإطارات الحرس البلدي والشرطة البلدية المشاركين في الحملة.





وتهدف الحملة المشتركة للمراقبة الصحية والإقتصادية للمرطبات ولحوم الدواجن التي تشهد استهلاكا واسعا بمناسبة رأس السنة الإدارية الجديدة، للمساهمة في الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بترويج واستهلاك هذه المواد وضمان نزاهة المعاملات الإقتصادية.





وقد أكد وزير الصحة على أهمية التدخلات الميدانية المشتركة لما توفره من إطار للتكامل بين مختلف هياكل الرقابة، وما يترتب عنها من نجاعة وحماية أفضل لصحة المواطنين بمختلف مناطق الجمهورية، حيال ما يتهددها من مخاطر مرتبطة بتدهور نوعية الأغذية.