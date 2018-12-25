مصطفى مدبولى: 609 آلاف وحدة سكنية تناسب مختلف شرائح الدخل تم إتاحتها فى 2018

صرح مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالى الوحدات السكنية التى أتاحتها وزارة الإسكان لمختلف شرائح الدخل، خلال عام 2018، بلغ 609 آلاف وحدة، منها 144 ألف وحدة نفذتها الوزارة بمشروعى الإسكان الاجتماعى"93 ألف وحدة"، والمتوسط "23 ألف وحدة"، ومشروعات تطوير المناطق غير الآمنة "28 ألف وحدة"، بجانب 425 ألف وحدة سكنية يتم تنفيذها بمعرفة المواطنين على قطع الأراضى السكنية المختلفة التى أتاحتها الوزارة خلال العام، بالإضافة إلى 40 ألف وحدة سكنية يتم تنفيذها بمشروع واحة أكتوبر، وهو أحد مشروعات الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص.





وأوضح الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، رئيس هيئة التخطيط العمرانى أنه تم خلال عام 2018، الانتهاء من تنفيذ 28 ألف وحدة سكنية، بمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، ومن أبرزها، مشروع الأسمرات 3، ومشروع المحروسة (1، و2)، بمحافظة القاهرة، ومشروع منطقة زرزارة بالغردقة، ومشروع منطقة زرزارة بسفاجا، ومشروع منطقة الكلاحين بالقصير، ومشروع الرويسات بجنوب سيناء.





وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن الجهاز المركزى للتعمير انتهى خلال عام 2018، من تنفيذ طريق الجارة/سيوة، بطول 96 كم، للمساهمة فى تنمية واحة الجارة، بجانب الانتهاء من تنفيذ عدد من الطرق الداخلية بطول 86 كم، وتنفيذ مشروعات رفع كفاءة للطرق القائمة، وتشمل، إنشاء ورصف طرق داخلية بالخارجة وباريس، وإنشاء ورصف مدخل مدينة موط، ورفع كفاءة وإعادة رصف طريق الراشدة -الدهوس بمركز الداخلة بالوادى الجديد، والطريق الرابط بين رافد بلطيم/كفر الشيخ، وطريق بلطيم / المصيف، ورفع كفاءة طريق العلاقى (المدينة الصناعية – نقطة الحدود) بمحافظة أسوان، ورفع كفاءة ورصف الطريق الواصل من قرية غرب أسوان حتى الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، وازدواج طريق الخارجة المنيرة، وتنفيذ طرق بمرسى علم (الشيخ الشاذلى)، وحلايب، والشلاتين، بالبحر الأحمر، ورصف طرق حيوية بالروضة بمدينة الغردقة، ومرسى حميرة، بالبحر الأحمر، ورفع كفاءة طريق المدمر/تل الزوكى، بمركز طما بسوهاج، ورفع كفاءة طريق امتداد بدران/الهليتون، بمحافظة الأقصر، ومشروعات طرق مداخل قرى بالداخلة وبلاط بالوادى الجديد، وتطوير ورصف شارع المصرف.





وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: تتوزع الـ93 ألف وحدة سكنية التى تم تنفيذها بمشروع الإسكان الاجتماعى، على عدد من المحافظات والمدن الجديدة، وهى (محافظات: كفر الشيخ، البحيرة، المنيا، بورسعيد، دمياط، والوادي الجديد – مدن جديدة: الشروق، السادات، العاشر من رمضان، بدر، 15 مايو، العبور الجديدة، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، المنيا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة، أسيوط الجديدة، قنا الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، الفيوم الجديدة، والنوبارية الجديدة)، بينما تتوزع الـ23 ألف وحدة سكنية التى تم تنفيذها بالإسكان المتوسط، بمدن (الشروق، السادات، العاشر من رمضان، بدر، القاهرة الجديدة، العبور، حدائق أكتوبر، الشيخ زايد، المنيا الجديدة، دمياط الجديدة، برج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة).​







