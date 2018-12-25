الليلة.. بدء عرض مسلسل "ذهاب وعودة" على "Mbc مصر"
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:56 ص
سعد نبيل
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تستعد قناة "Mbc مصر"، عرض مسلسل "ذهاب وعودة"، للفنان أحمد السقا، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً.
وتدور أحداث المسلسل، حول "خالد"، صاحب شركة الاستيراد والتصدير، ويجسد دوره الفنان أحمد السقا، حيث يقع في أزمة إثر قيام عصابة إتجار بالأعضاء البشرية باختطاف ابنه، فلا يجد سبيلاً لاستعادته إلاّ الدخول في عالمهم مهما كلفه الأمر، لذا يقرر السفر بحثاً عن ابنه، برفقة زوجته غادة، وعلى الرغم من نجاحه لاحقًا في اختراق أعمال العصابة واكتشاف أسرارًا كثيرة عنها، إلاّ أن المفاجآت والصدمات المتتالية ستكون في انتظار خالد عند كل خطوة يخطوها.
المسلسل من بطولة أحمد السقا، ومجدي كامل، وياسر جلال، وأحمد راتب، وإنجي المقدم، وفريال يوسف ولقاء سويدان، وهو من تأليف عصام يوسف، وإخراج أحمد شفيق.
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