نشرة أخبار الظهيرة.. زحام مروري أعلى كوبري المطار بسبب تصادم 3 سيارات ملاكي

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال فترة الظهيرة، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، محافظ البحر الأحمر يخصص قطعة أرض لإقامة محطة حاويات بسفاجا.

محافظ البحر الأحمر يخصص قطعة أرض لإقامة محطة حاويات بسفاجا

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن اللواء أ.ح أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر اعتمد قرار تخصيص قطعة أرض بمساحة 432 ألف م2 لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بغرض إقامة محطة حاويات بسفاجا بتاريخ 18 ديسمبر.

وزيرة التضامن تعلن طباعة اللائحة التنفيذية لذوي الإعاقة بطريقة برايل

أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن طباعة اللائحة التنفيذية لذوي الإعاقة والتي تم إصدارها رسميا صباح أمس الإثنين، بطريقة برايل وإصدارها غدا الأربعاء، لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية في معرفة بنود اللائحة.

تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور 26%

أعلنت وزيرة العمل التركية، الثلاثاء، أن أنقرة ستزيد الحد الأدنى للأجور بنسبة 26 بالمئة في 2019 ليصبح 2020 ليرة (381 دولارا) شهريا.

أفغانستان تصفّي رأسا كبيرة في شبكة حقاني

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، أن طائرات أفغانية شنّت غارة على مواقع لشبكة حقاني المرتبطة بـ"طالبان" جنوب شرقي أفغانستان، قتل فيها أحد الرؤوس الكبيرة في الزمر المسلحة الأفغانية.

مقتل حاكمة ولاية مكسيكية وزوجها بتحطّم مروحيتهما

لقيت مارثا أريكا ألونسو حاكمة ولاية بويبلا المكسيكية مصرعها في حادث تحطم طائرة مروحية أمس الاثنين، قتل فيه زوجها عضو مجلس الشيوخ، والحاكم السابق لنفس الولاية.

زحام مروري أعلى كوبري المطار بسبب تصادم 3 سيارات ملاكي

انتشرت زحامات مرورية صباح اليوم الثلاثاء على كوبري المطار، وذلك بعد تصادم 3 سيارات ملاكي بعد اختلال عجلة القيادة من قائد المركبة الأولى وذلك بالقرب من منزل المطار أعلى الكوبري، وإصابة شخصين، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث لتنظيم الحركة المرورية.