خطوة جديدة تقرب الأهلي من حسم صفقة بديل أزارو

وعلق فرج عامر رئيس سموحة على أنباء توقيع نجم الفريق حسام حسن للأهلي مؤكدا أنه لم يحدد سعر بيعه حتى الآن.





وقال عامر في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر: " حظنا كان سيئاً لإصابة العديد من اللاعبين هذا الموسم والفريق مستقر وطارق يحيى يبذل مجهود كبير معه".

وأضاف: "لا أعتقد أن حسام حسن وقع على استمارات قيد للأهلي ولا أعتقد أن الأهلي سيقدم على هذه الخطوة".

وتابع: "لم نحدد سعر لحسام حسن لأن الأهلي لم يطلبه وياسر إبراهيم ومحمود عزت من أفضل المساكين في الدوري حاليًا".

وأردف قائلاً :"تعاقدنا مع شيخ أحمد بامبا الذي كان ثالث أفضل لاعب في بطولة العالم للشباب".

واختتم عامر تصريحاته قائلاً: " ترشح مصر لاستضافة أمم أفريقيا 2019 شئ جيد للغاية ومشرف لمصر".