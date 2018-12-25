خطوة جديدة تقرب الأهلي من حسم صفقة بديل أزارو
اقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة، لتدعيم صفوف هجوم القلعة الحمراء في يناير المقبل.
ويتألق حسام حسن مع فريقه السكندري سموحة ليدخل دائرة
اهتمام مسئولي الفريق الأحمر، الذين يرغبون في ضم مهاجم تحسبا لرحيل أزارو نهاية الموسم
الجاري
ونجح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في الحصول على توقيع حسام حسن في جلسة جمعته باللاعب، كما أن مسؤولي سموحة أبدوا مرونة في إتمام الصفقة في الساعات الأخيرة.
رد ناري من رئيس سموحة على أنباء توقيع حسام حسن للأهلي
وعلق فرج عامر رئيس سموحة على أنباء توقيع نجم الفريق حسام حسن للأهلي مؤكدا أنه لم يحدد سعر بيعه حتى الآن.
وقال عامر في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر: " حظنا كان سيئاً لإصابة العديد من اللاعبين هذا الموسم والفريق مستقر وطارق يحيى يبذل مجهود كبير معه".
وأضاف: "لا أعتقد أن حسام حسن وقع على استمارات قيد للأهلي ولا أعتقد أن الأهلي سيقدم على هذه الخطوة".
وتابع: "لم نحدد سعر لحسام حسن لأن الأهلي لم يطلبه وياسر إبراهيم ومحمود عزت من أفضل المساكين في الدوري حاليًا".
وأردف قائلاً :"تعاقدنا مع شيخ أحمد بامبا الذي كان ثالث أفضل لاعب في بطولة العالم للشباب".
واختتم عامر تصريحاته قائلاً: " ترشح مصر لاستضافة أمم أفريقيا 2019 شئ جيد للغاية ومشرف لمصر".
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